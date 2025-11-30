Videó
„Az egész város megutálta Orbánt, hogy elvitte innen a kisvonatot Felcsútra” – Orbán-Magyar-látogatás Nyíregyházán
Szombaton Orbán Viktor és Magyar Péter országjárásának nyíregyházi állomására figyelt az ország. Előbbi most is kordonok mögött tartotta a DPK találkozóját, utóbbi a színpadon jelentette be Gajdos Lászlót, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es körzetében induló Tisza-jelöltet, aki hosszú évek óta vezeti az országos hírű Nyíregyházi Állatparkot. Közben mi annak próbáltunk utánajárni, hogy mennyire érdekli a helyieket a két vezető nyíregyházi felbukkanása, és hogy milyen az ország állapota az északkeleti sarkából nézve. Hamar előkerült a Nyíregyházáról Felcsútra vitt kisvonat ügye és a helyi kórházi ellátás színvonala. Riport Nyíregyházáról
Legfrissebb videók
„Az egész város megutálta Orbánt, hogy elvitte innen a kisvonatot Felcsútra” – Orbán-Magyar-látogatás Nyíregyházán
„Nemhogy kint enni, levegőt venni nem lehet” – számonkérték a biogázüzemet a dömsödiek a közmeghallgatáson
„Az emberek hozzászoktak, hogy kirabolják őket, de a korrupció mostanra elért egy olyan szintet, ami szó szerint embereket öl”
„Nem tudnak együtt élni ezzel az Auschwitz-cal” – a legtöbb család nem akar visszatérni a terroristák által megtámadott kibucokba
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!