„Az egész város megutálta Orbánt, hogy elvitte innen a kisvonatot Felcsútra” – Orbán-Magyar-látogatás Nyíregyházán

2025. 11. 30. 06:35
Szombaton Orbán Viktor és Magyar Péter országjárásának nyíregyházi állomására figyelt az ország. Előbbi most is kordonok mögött tartotta a DPK találkozóját, utóbbi a színpadon jelentette be Gajdos Lászlót, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es körzetében induló Tisza-jelöltet, aki hosszú évek óta vezeti az országos hírű Nyíregyházi Állatparkot. Közben mi annak próbáltunk utánajárni, hogy mennyire érdekli a helyieket a két vezető nyíregyházi felbukkanása, és hogy milyen az ország állapota az északkeleti sarkából nézve. Hamar előkerült a Nyíregyházáról Felcsútra vitt kisvonat ügye és a helyi kórházi ellátás színvonala. Riport Nyíregyházáról
