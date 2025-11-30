„Az egész város megutálta Orbánt, hogy elvitte innen a kisvonatot Felcsútra” – Orbán-Magyar-látogatás Nyíregyházán

Szombaton Orbán Viktor és Magyar Péter országjárásának nyíregyházi állomására figyelt az ország. Előbbi most is kordonok mögött tartotta a DPK találkozóját, utóbbi a színpadon jelentette be Gajdos Lászlót, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es körzetében induló Tisza-jelöltet, aki hosszú évek óta vezeti az országos hírű Nyíregyházi Állatparkot. Közben mi annak próbáltunk utánajárni, hogy mennyire érdekli a helyieket a két vezető nyíregyházi felbukkanása, és hogy milyen az ország állapota az északkeleti sarkából nézve. Hamar előkerült a Nyíregyházáról Felcsútra vitt kisvonat ügye és a helyi kórházi ellátás színvonala. Riport Nyíregyházáról