beszédfideszmagyar péternemzeti ünnep
Videó

Brüsszel bábjai, rettegő hatalom, LMBTQ-lobbi és sorsdöntő választás – Orbán Viktor és Magyar Péter a nemzeti ünnepen

admin Nyárai Gerzson
2025. 10. 23. 20:42
admin Nyárai Gerzson
2025. 10. 23. 20:42
Október 23-án a Fidesz tábora a Békemeneten, a kihívó Tisza Párt támogatói a Nemzeti meneten szelték keresztül Budapestet. Alig hat hónappal az országgyűlési választás előtt a két rendezvény Orbán Viktor és Magyar Péter beszédével zárult. Csokorba gyűjtöttük a legerősebb mondatokat.
Legfrissebb videók
Brüsszel bábjai, rettegő hatalom, LMBTQ-lobbi és sorsdöntő választás – Orbán Viktor és Magyar Péter a nemzeti ünnepen
beszéd
„Ha valaki Orbán Viktor fenekéből jött ki, akkor mit várunk tőle?” – kampányhangulat a Békemeneten
bárdosi sándor
Zsúfolt termek, követhetetlen elvárások és online gyakorlati órák – tüntettek a BGE diákjai
bge hök
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
orbán viktor
Menczer: Rossz szándékot képviselnek azok a szavazók, akik Magyar Péter elgondolásait tartják helyesnek
menczer tamás
Ősapa egy hungarikum, és tele vagyunk „szevasz uram”-okkal
fonnyadt levente
„A deepfake magát az igazságot támadja” – AI-videók a politikában
AI
Gulyás Gergely a 24.hu-nak: Varga Judit nagyon jól érzi magát, pillanatnyilag nem kíván visszatérni a politikába
gulyás gergely
Lázár János: Varga Judit miniszterként összekeverte a kegyelmi kérvény papírjait
kegyelmi ügy
„Lehet, ez a legjobb, de ne nevezzük humánus megoldásnak” – gyérítik a vaddisznókat a Hegyvidéken
altatás
„Esztétikai élmény vagyok, ugyan pulzusom nincs” – eljött az AI-influenszerek kora?
aitana lopez
„Leszarom a bírságot, nem fogom kifizetni, majd leülöm” – felvonulókat kérdeztünk a Pécs Pride-on
pride
Miért kellett egy 500 fős horvát faluba magyar pénzből milliárdos stadion?
horvátországi magyarok
Palesztin és zsidó gyerekek együtt tanulnak a „béke iskolájában“
izreal
Puzsér Róbert: Hatvanpuszta Orbán Viktor obszcén mértékű vagyonfelhalmozásának a jelképe
fidesz
„Embereknek az élete megy ebben tönkre” – két táborra szakadt lakosság és politikai harc Józsefvárosban
fidesz
Sorozat: Visszapillantó
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
budapest
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
faluház
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
8. kerület
„Aki ezt nem csinálja meg, az nem fotóriporter” – Rédei Ferenc szokatlan Kádár-fotójának története
keleti pályaudvar
Sorozat: Mitnézel
„A magyar történelmi film pótcselekvés” – Csizmadia Ervin politológussal NER-moziztunk
aranybulla
Siket színésznővel vesézzük ki a Marvel szuperhős-sorozatát
alaqua cox
Van karácsony Kevin nélkül: ezeket a filmeket nézd az ünnepek alatt
filmek
Mit adott nekünk a Rick és Morty? És Rick magyar hangjának?
mitnézel
Sorozat: Geller
Geller: Nemzeti breaktánc, dekadens püspökbosszantás és Kamala Harris titkai
geller
Kiből lehetne Magyar Péter Tisza Kálmánja?
geller
Mi volna elég Rogán Antalnak? Mi jön a pornó után a dzsungelneten?
amazonas
A Cica csoport óvónői a főpolgármesteri kampányról
geller
„Ha valaki Orbán Viktor fenekéből jött ki, akkor mit várunk tőle?” – kampányhangulat a Békemeneten
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik