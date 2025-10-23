Brüsszel bábjai, rettegő hatalom, LMBTQ-lobbi és sorsdöntő választás – Orbán Viktor és Magyar Péter a nemzeti ünnepen

Október 23-án a Fidesz tábora a Békemeneten, a kihívó Tisza Párt támogatói a Nemzeti meneten szelték keresztül Budapestet. Alig hat hónappal az országgyűlési választás előtt a két rendezvény Orbán Viktor és Magyar Péter beszédével zárult. Csokorba gyűjtöttük a legerősebb mondatokat.