Brüsszel bábjai, rettegő hatalom, LMBTQ-lobbi és sorsdöntő választás – Orbán Viktor és Magyar Péter a nemzeti ünnepen
Október 23-án a Fidesz tábora a Békemeneten, a kihívó Tisza Párt támogatói a Nemzeti meneten szelték keresztül Budapestet. Alig hat hónappal az országgyűlési választás előtt a két rendezvény Orbán Viktor és Magyar Péter beszédével zárult. Csokorba gyűjtöttük a legerősebb mondatokat.
