Magyar Péter: Az eddigi bűnözőkkel vagy ifjabb maffiatagokkal megy tovább a Fidesz?
Jelöltállítás után, egy korábban stabil fideszes körzetben csatlakoztunk be Magyar Péter országjárásába. Jelöltekkel, mondjuk, nem beszélhettünk, de azt megtudtuk, hogy mára tízből hány embernek van elege a Fideszből Kalocsán.
