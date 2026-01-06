donald trumpegyesült államokgulyás gergelyorbán viktor
Videó

„Kötöttem egy megállapodást" vs. „kértem" – így formálódik utólag Orbán amerikai pénzügyi védőpajzsa

admin Trencsényi Ádám
2026. 01. 06. 16:17
admin Trencsényi Ádám
2026. 01. 06. 16:17
A legjobb barátok sem értenek egyet mindig mindenben – olykor olyan lényeges dolgokban sem, mint hogy adott-e egyik a másiknak pénzügyi védőpajzsot. Orbán Viktor a washingtoni találkozója után azt közölte, megállapodott Donald Trumppal arról, hogy az Egyesült Államok egy ilyennel védi meg Magyarországot egy esetleges financiális támadás esetén. Az amerikai elnök cáfolta, hogy ilyesmit ígért volna, csak az erre vonatkozó kérést ismerte el. A miniszterelnök az évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján, hétfőn már úgy fogalmazott, olyan formában, ami mindkét félnek megfelel, nem létezik védőpajzs – de dolgoznak rajta.
