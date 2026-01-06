Videó
„Kötöttem egy megállapodást” vs. „kértem” – így formálódik utólag Orbán amerikai pénzügyi védőpajzsa
A legjobb barátok sem értenek egyet mindig mindenben – olykor olyan lényeges dolgokban sem, mint hogy adott-e egyik a másiknak pénzügyi védőpajzsot. Orbán Viktor a washingtoni találkozója után azt közölte, megállapodott Donald Trumppal arról, hogy az Egyesült Államok egy ilyennel védi meg Magyarországot egy esetleges financiális támadás esetén. Az amerikai elnök cáfolta, hogy ilyesmit ígért volna, csak az erre vonatkozó kérést ismerte el. A miniszterelnök az évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján, hétfőn már úgy fogalmazott, olyan formában, ami mindkét félnek megfelel, nem létezik védőpajzs – de dolgoznak rajta.
Legfrissebb videók
„Kötöttem egy megállapodást” vs. „kértem” – így formálódik utólag Orbán amerikai pénzügyi védőpajzsa
„Nekem nem kellett hozzá Magyar Péter, hogy felhúzzam magam” – évzáró Vályi István autós újságíró-influenszerrel
Tüntetés a józan drogpolitikáért: „Ha ByeAlex lakásán megjelenik a rendőrség, attól nem lesz kevesebb kristály Hevesben”
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!