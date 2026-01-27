Videó
Toroczkai: Aki nem lesz első áprilisban, letérdel
Miközben Magyar Péter titkos Fidesz-Mi Hazánk-háttéralkut emleget Lázár János miniszterelnök-jelöltsége mellett, a Mi Hazánk elnöke Szolnokon egyértelművé tette: ők nem gondolkodnak Fidesszel közös koalícióban, de a „mérleg nyelve”-szerepet szívesen eljátszanák. „Áprilisban a három politikai erőből egy letérdel, és az nem a Mi Hazánk lesz. Ha a Fidesz nem lesz az első, ők térdelnek. Ha Tisza nem lesz az első, oda a varázspor, térdelnek.” – mondta Toroczkai László. A párt elnöke nem zárta ki, hogy a Mi Hazánk egy kisebbségi kormányt kívülről megtámogatna, de erről szerinte csak a konkrét erőviszonyok ismeretében érdemes dönteni. A koalíciós lehetőségeken kívül Toroczkait megkérdeztük Lázár János „vécékefés” mondatáról, valamint arról is, hogy a Mi Hazánk milyen szerepet szán a cigányságnak, és mit jelent pontosan a választási programjukban, a Virradat 2.0-ban a cigánytelepek gyerekszámának korlátozása.
