Videó
Büszke Orbán, magabiztos Magyar – közös videón az évnyitó sajtótájékoztatók
Orbán Viktor és Magyar Péter néhány óra különbséggel tartotta meg évnyitó sajtótájékoztatóját, így Magyar már Orbánéra is válaszolt. A kihívó „leköszönő miniszterelnöknek” nevezte a lassan 16 éve kormányzót, míg amaz kijelentette, nincs jobb választás nála. Szóba kerültek a Fidesz eredményei, a Szőlő utcai botrány, az MNB-ből eltűnt milliárdok ügye, illetve a Donald Trump amerikai elnökkel kötött pénzügyi védőpajzs is.
Legfrissebb videók
„Nekem nem kellett hozzá Magyar Péter, hogy felhúzzam magam” – évzáró Vályi István autós újságíró-influenszerrel
Tüntetés a józan drogpolitikáért: „Ha ByeAlex lakásán megjelenik a rendőrség, attól nem lesz kevesebb kristály Hevesben”
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!