Büszke Orbán, magabiztos Magyar – közös videón az évnyitó sajtótájékoztatók

Orbán Viktor és Magyar Péter néhány óra különbséggel tartotta meg évnyitó sajtótájékoztatóját, így Magyar már Orbánéra is válaszolt. A kihívó „leköszönő miniszterelnöknek” nevezte a lassan 16 éve kormányzót, míg amaz kijelentette, nincs jobb választás nála. Szóba kerültek a Fidesz eredményei, a Szőlő utcai botrány, az MNB-ből eltűnt milliárdok ügye, illetve a Donald Trump amerikai elnökkel kötött pénzügyi védőpajzs is.