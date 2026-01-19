Globális felmelegedés, sok hó, tartós hideg: hogyan lehet ez igaz egyszerre?

Utoljára 14 éve volt ennyi hó Magyarországon, így nagyon sok gyerek most először élhetett át „igazi telet” idehaza. A Normafánál nemcsak a sífelszerelések és a leporolt szánkók bukkantak fel, hanem kreatívabb „csúszóeszközök” is: előkerült a macskaalomtál és a nejlonzacskó. De vajon minek köszönhetjük ezt a tartós hideget? Erről Szabó Pétert, az ELTE klímakutatóját kérdeztük, aki szerint a megoldást a globális felmelegedés nyomán gyengülő poláris örvényben kell keresnünk – vagyis abban a légköri áramlásban, amely normál esetben elválasztja a sarkvidéki hideget az egyenlítői melegtől. Akkor ne is számítsunk a régi telek visszatérésére? A videóból ez is kiderül!