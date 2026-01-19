Videó
Globális felmelegedés, sok hó, tartós hideg: hogyan lehet ez igaz egyszerre?
Utoljára 14 éve volt ennyi hó Magyarországon, így nagyon sok gyerek most először élhetett át „igazi telet” idehaza. A Normafánál nemcsak a sífelszerelések és a leporolt szánkók bukkantak fel, hanem kreatívabb „csúszóeszközök” is: előkerült a macskaalomtál és a nejlonzacskó. De vajon minek köszönhetjük ezt a tartós hideget? Erről Szabó Pétert, az ELTE klímakutatóját kérdeztük, aki szerint a megoldást a globális felmelegedés nyomán gyengülő poláris örvényben kell keresnünk – vagyis abban a légköri áramlásban, amely normál esetben elválasztja a sarkvidéki hideget az egyenlítői melegtől. Akkor ne is számítsunk a régi telek visszatérésére? A videóból ez is kiderül!
Legfrissebb videók
„Kötöttem egy megállapodást” vs. „kértem” – így formálódik utólag Orbán amerikai pénzügyi védőpajzsa
„Nekem nem kellett hozzá Magyar Péter, hogy felhúzzam magam” – évzáró Vályi István autós újságíró-influenszerrel
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!