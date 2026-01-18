Videó
„Botox-kezelést kaptam, magabiztosabbá váltam” – szépségideál és társadalmi elvárások Dél-Koreában
Több millió fiatal koreai álláskereső él a társadalmi elvárások, így a helyi szépségideálnak való megfelelés nyomása alatt. Sokan profi fotóshoz, kozmetikushoz, vagy akár plasztikai sebészhez fordulnak, hogy minél több esélyük legyen a munkaerőpiacon. A Deutsche Welle riportja.
