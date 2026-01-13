Paródia, szekunder szégyen vagy jó stratégia? – így látja a Z generáció a Fidesz TikTok-videóit

A kormányoldal új fokozatra kapcsolt a fiatalok elérésében: a TikTokon és más rövid videós platformokon egyre több, a trendekre rájátszó, már-már brainrotba hajló tartalom jelenik meg a kormánytagok oldalain. Az MCC és az ELTE BTK kampuszára látogattunk el, hogy felmérjük, milyen a hatása ennek a kommunikációnak a fiatalok körében. Közben pedig az is elárulták nekünk a hallgatók, hogy mitől éreznék valóban megszólítva magukat.