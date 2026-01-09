budapest bike maffiahidegvörös kódbmszki
Videó

„Sajnos a szállóra nem akarunk bemenni” – utcán a mínusz 11 fokban

2026. 01. 09. 15:50
Péntek hajnalra Budapesten mínusz 11 fokig zuhant a hőmérséklet. Bár a „vörös kód” riasztás miatt minden szociális intézménynek kötelező fogadnia a rászorulókat, az utcák nem ürültek ki teljesen. A Budapest Bike Maffia biciklis önkéntesei 15 éve segítik a szociális ellátásban és az utcán élő hajléktalanokat. Csütörtök éjjel elkísértük őket az őrjáratukra: nem csak élelmet és pokrócokat vittek, hanem tájékoztatták az utcán lévőket, hogy hova tudnának bemenni éjszakára. A fővárosi hajléktalanellátó krízisszállói az idei télre több mint hatvan férőhellyel bővültek. Ennek ellenére volt, aki azt kérdezte: tudnak olyan helyet, ahol nincsen bogár?
