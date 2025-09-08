Videó
Orbán fenyegetéssel, Magyar új applikációval rúgta be a kampányt
„Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve.” Kötcsei kampánynyitó beszédek röviden.
Legfrissebb videók
„Amennyit a Fidesz hazudik, annál többet senki sem tud" – tiszások Tarr Zoltán etyeki kijelentéseiről
„Azt mondta, hogy gyújtsam fel a vasúti transzformátort!” – Oroszország egyre több ukrán fiatalt próbál szabotázsakciókra rávenni
„A választásokon múlik, meddig maradhat ki Magyarország a háborúból” – Szijjártó Péter és Orbán Balázs a Tranzit Fesztiválon
„Elveszítjük a kapcsolatot nagypapámmal, hiába van ott” – így jelentek meg az időskor küzdelmei Szajki Bálint fotóin
„Az izraeli miniszterelnököt vendégül látjátok, de egy ír zenekart nem?” – szigetezők a Kneecap kitiltásáról
„Ez nem egy gazdaság, hanem gazdagság” – birtokkukkolás és ingyen szafari az Orbán-Mészáros szomszédságban
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
