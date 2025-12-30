Videó
2025 nyolc percben: Zsolti bácsi, macskaadó, mocskos Fidesz, zebrák
Az év emblematikus pillanatai nyolc percbe sűrítve a repülőrajttól a hányingerig.
Legfrissebb videók
„Nekem nem kellett hozzá Magyar Péter, hogy felhúzzam magam” – évzáró Vályi István autós újságíró-influenszerrel
Tüntetés a józan drogpolitikáért: „Ha ByeAlex lakásán megjelenik a rendőrség, attól nem lesz kevesebb kristály Hevesben”
„Az egész város megutálta Orbánt, hogy elvitte innen a kisvonatot Felcsútra” – Orbán-Magyar-látogatás Nyíregyházán
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!