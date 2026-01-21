„Nem egy fideszes kampányprogram, a családos létet népszerűsítjük” – miért nincs Fidesz‑logó a Király Nóra‑plakátokon Csepelen?

Az első fővárosi Lázárinfón Lázár János építési és közlekedési miniszter személyesen mutatta be párt új csepeli jelöltjét, Király Nórát, akit az egymás után három választást elveszítő Németh Szilárd helyett indít a választókörzetben a Fidesz. Király Nórát többek között a csepeli utcákat elárasztó, pártlogó nélküli plakátokról kérdeztük, amelyek felületeit a hozzá köthető civil szervezet finanszírozta. A közönséget pedig arról, hogy mit szólnak Németh Szilárd lecseréléséhez, és hogy mit gondolnak az új helyi Fidesz-jelöltről.