Újabb 80 millió forintot vontak el Iványi Gáboréktól

Háromezer hátrányos helyzetű gyerek oktatása és ellátása került veszélybe, miután a kormány elvont 80 millió forintot az Iványi Gábor vezetésével működő Magyar Evangéliumi Testvérközösségtől (MET).

Amint az a Jelen vonatkozó írásából kiderült, az eddig is rendszeresen vegzált Iványiék levelet írtak a Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak, valamint a szociális ügyekért, vagyis immáron gondoskodásért felelős Fülöp Attila államtitkárnak. Mindkettejüktől azt kérték, hogy a köztartozás alóli mentességet az egyházi státuszuk végleges rendezéséig és a státusz jogellenes megvonásából származó kár Magyar Állam általi maradéktalan megtérítéséig, de legalább a következő tanév végéig, azaz 2023 augusztus 31. napjáig a Belügyminisztérium biztosítsa.

Válaszában Maruzsa azt ecseteltet, hogy a köztartozás megfizetése alóli mentesítés célja az átmeneti nehézségek áthidalása. Az eseti mentesítés az államtitkár szerint nem jelenti azt, hogy hosszú távon, évente meghosszabbítva kellene mentesíteni a köztartozások alól a köznevelési intézmények fenntartóit.

Maruzsa Zoltán ezen a ponton azt tanácsolta Iványinak, hogy ha nem elég az állami támogatás, akkor szedjen tandíjat a diákjaitól, vagy biztosítsa másképp az intézmény zavartalan működését.

A válaszlevél megütközést váltott ki Iványi Gáborból.

A mi iskoláinkban keveredik az oktatás a szociális szolgáltatásokkal. Az iskola centruma a felzárkóztatásnak, a tanulóink szülei bejárnak hozzánk mosni, mert gyakran nincs mosógépük vagy kikapcsolják az áramot náluk, élelmiszercsomagot, temetési segélyt, tűzifát kapnak, mikor mire van szükség. Hogy szedjek ezektől a családoktól tandíjat?

– teszi fel a kérdést.

Maruzsával ellentétben Fülöp Attila konzultált a MET ügyében Pintér Sándor belügyminiszterrel. Az államtitkár hetekkel kollégája után szintén válaszlevelet küldött Iványinak, melyben közölte, hogy „annak érdekében, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által biztosított szociális szolgáltatások, ellátások ne kerüljenek veszélybe, Dr. Pintér Sándor engedélyezte a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, valamint az általa fenntartott – önálló jogi személyiséggel rendelkező – intézmények köztartozásának a költségvetési támogatásból történő levonásának felfüggesztését 2023. április 30-áig, amelyről a Magyar Államkincstár felé 2022 augusztus 4-én nyilatkoztunk”.

Az, hogy ugyanazon minisztérium két dolgozója két különböző megoldási módot javasol, már alapból problémás lehetne Iványi Gáborék számára, de közben a Jelen arról is ír, hogy újabb 80 millió forintot vontak el a MET-től, ami olyan szinten veszélyezteti az intézmények működését, hogy a dolgozók aktuális fizetésének utalása is ellehetetlenült, vagyis a MET iskoláiban tanuló gyerekek oktatása is veszélybe került.

Iványi Gábor hosszú ideje hangos kritikusa Orbán Viktornak és az ő tevékenységének, ennek következtében a MET és a magyar kormány viszonya is régóta ellenséges. Orbán még 2010-ben, a második kormányalakítása után hozzányúlt az egyházi törvényhez, és 2012-ben megvonta a több mint negyven éve bejegyzett MET egyházi státuszát. A MET és a hozzá kapcsolódó Oltalom Karitatív Egyesület ezzel elesett a személyi jövedelemadó egyházak részére felajánlható 1 százalékától. Ez a pénz, illetve az egyházi státuszból eredő normatíva kihullása a MET költségvetéséből, súlyos finanszírozási nehézségek elé állította az intézményrendszert, ez az oka annak, hogy az elmúlt tíz évben hatalmas köztartozásokat halmozott fel, ami miatt az adóhatóság tetemes mértékű bírságot is kiszabott.

Ahogy a cikk is emlékeztet, Iványi Gábor hiába érvel , hogy azért keletkezik adósság, mert egyháza nem kapja meg az államtól a nekik jogszerűen járó támogatásokat, a hatóságok az írott jog szerint cselekszenek, a kormány pedig nem rendezte a MET státuszát.