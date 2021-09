Százból egy iskolában kellett eddig intézkedni a vírus miatt

A múlt héten egy általános iskolában (Pilisborosjenőn) a szülők teszteltették a gyerekeket, úgy derült ki, hogy milyen sok a fertőzött közöttük, így végül több osztályt is karanténba helyeztek. Ez a legkirívóbb példa talán, de a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének egyik vezetője azt mondta, lényegében nincs már olyan nagyobb település, ahol ne lenne egy-két iskolai osztály karanténban. Hivatalosan azonban vajmi keveset tudni a helyzetről, most a hvg.hu-nak írta azt az Emberi Erőforrás Minisztériuma, hogy

„jelenleg az iskolák 1 százalékát – jellemzően egy-egy osztályt – érinti tanügyi intézkedés, arra a jelenlegi tanévben még nem volt példa, hogy egész iskolára nézve kellett volna intézkedést elrendelni.”

Azt is nyilvánvalóvá tette a tárca, hogy „a kormány célja, hogy az iskolák nyitva legyenek, az oktatás zavartalanul működjön, hiszen ez a dolgozó szülők és a diákok érdeke is. Mivel az oltás 12 év felett elérhető és a diákok nagy része fel is vette az oltást, így egész osztályra vagy iskolára vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály szerint csak az alsóbb évfolyamokon, az óvodában vagy az általános iskola 1-6. évfolyamán történik.”