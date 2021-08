Az világos, hogy miért volt szüksége a lakosságnak az illegális valutaváltók szolgáltatásaira a szocializmus évtizedeiben, de mi magyarázza, hogy ezek a fura – zömmel arab származású – figurák a rendszerváltás után sem tűntek el a Keleti pályaudvar környékéről? Egyebek mellett erről is szó esik a Tangó és Kes legújabb epizódjában, amelyben felidézzük Gózon Mihály – gúnynevén Olasz Misi – alakját is, aki éppen negyedszázada lett gyilkosság áldozata. Korrajzot is adunk csákóval, brékóval, hasitasival.

Tangó és Kes - Podcast A Tangó és Kes nyomon követi a bűnelkövetések sok évtizedes trendjeit, a bűntársadalom mocorgóit és „újításaikat". Legendás leleplezések, soha el nem kapott elkövetők, eszes és balek tettesek, sorozatgyilkosok és maffiacsaládok, lebukások és lebuktatók itthonról és a világból. Magyar rendszerváltások és azt azokat követő bűntársadalmi, politikai és gazdasági összefonódások.