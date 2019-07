A MÁV azt ígéri, 2020 júniusára működni fognak a liftek a ferihegyi vasútállomáson

Várhatóan 2020 június végére újra működhetnek a felvonók a ferihegyi vasútállomáson – válaszolta a MÁV az RTL Híradó kérdésére.

A liftek évek óta nem működnek, a vasúttársaság egy éve azt mondta, nem is tudják tartósan megjavítani őket, ezért más megoldásokat keresnek arra, hogyan juthatnak át az utasok akadálymentesen a síneken. Erre azóta sem sikerült megoldást találni, és mostanra balesetveszélyesnek is minősítették a hasonló ötleteket, ezért a MÁV most azzal állt elő, hogy vandálbiztossá teszi a lifteket, amely egy év múlva – ha semmi rendkívüli esemény nem jön közbe – már működhetnek.