Nem veszi meg a Magyar Nemzetet és a Heti Választ a Brit Media Kft.

Már január óta tartotta magát médiaszakmai körökben egy pletyka, hogy a Brit Media Kft. (a 168 Óra hetilapot kiadó Telegráf Kft. 100%-os és a Klubrádió Zrt. kisebbségi tulajdonosa) állítólag vevőjelöltként érdeklődik Simicska Lajosnál a teljes állami hirdetésmegvonás, a kormányzati nyilatkozatbojkott és a folyamatosan csökkenő példányszám miatt egy ideje már veszteségesen működő, épp ezért Simicska finanszírozására rászoruló lapok, a Magyar Nemzet, az mno.hu és a Heti Válasz megvásárlása iránt. A felreppent tranzakcióra vonatkozó információk némiképp furcsának tűntek, hiszen a Brit Media meglévő médiaportfóliójának anyagi gondjairól elég sokat cikkezett már a sajtó, idén márciusban pedig tartozások miatt két, végül egyébként a tartozás eredményes behajtásával lezajló végrehajtás is volt a cégcsoporthoz tartozó Telegráfnál. Ennek ellenére úgy döntöttünk, utánamegyünk a dolognak.

Ezt érdemes tudni a Brit Media Kft.-ről és vezetőjéről A Brit Media Kft. többségi tulajdonosa egy belga alapítvány, a Brit Europe Foundation, míg kisebbségi tulajdonosa Megyeri András Jonatán, aki egy ideig vezetője is volt a cégnek, de végül a cég irányítása átkerült Udvari Gáborhoz. Udvardi a médiapiacon kívül is tevékenykedik: egy bizonyos Shmuel Oirechman nevű személlyel együtt társügyvezetőként szerepe van az OLOESZ Kft.-ben. Az OLOESZ a Köves Slomó rabbi vezette EMIH (Egységes Magyar Izraelita) Budapesti Hitközség, vagyis a Fideszhez közelebb álló zsidó szervezet tulajdonában áll, és a vállalkozás többek között humán-egészségügyi ellátással és bérbeadással foglalkozik, de a cég ezenkívül tulajdonosa egy Carmel Kft. nevű vendéglátásra és kereskedelemre szakosodott vállalkozásnak is, mely az 1987 óta működő, Shmuel Oirechman vezette budapesti Carmel – Glatt Kóser Étterem tulajdonosa. E leányvállalatban, azaz a Carmelben a belga alapítású Brit Europe Foundationnek, azaz a Brit Media Kft. többségi tulajdonosának és a Chabad Lubavits Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítványnak is van tulajdonosrésze. A Brit Media Kft. portfóliójába a 168 Óra tartozik, valamint résztulajdonosai a Klubrádió Zrt.-nek.

Tegnap tanácskoztak, de nem kell nekik

A Brit Media Kft.-nél kérdeztünk rá tegnap a pletykára, hogy megvennék-e a bajba került Simicska-lapokat. Először Megyeri András Jonatánt, a Brit Media Kft. kisebbségi tulajdonosát (és volt ügyvezetőjét) értük utol, de ő arra hivatkozva, hogy kisebbségi tulajdonosként nincs joga hivatalos nyilatkozatot tenni, a Brit Media Kft. ügyvezetőjéhez, Udvardi Gáborhoz irányított bennünket. Udvardi azonban, miután közöltük, miről kérdeznénk, nem nyilatkozott.

A Brit Media működésére közeli rálátással bíró forrásunktól azonban ma reggel megtudtuk: épp telefonhívásunkat követően kezdődött tegnap délután tanácskozás a médiavállalatnál, ahol a Magyar Nemzetről és a Heti Válaszról folyt egy belső egyeztetés, hogy meg tudják-e, illetve meg akarják-e venni a lapokat. A tanácskozás a Brit Media berkeiben otthonosan mozgó informátorunk szerint meglehetősen hosszúra nyúlt, de végül az a döntés született: A Brit Media Kft. nem fog érdeklődni a Magyar Nemzet és a Heti Válasz megvásárlása iránt, és nem tesznek hivatalos ajánlatot a szerdán bezárt, az Orbán Viktor és Simicska Lajos közötti affér, azaz a G-nap után kormánykritikussá vált napilapra, sem pedig a még működő, de gondokkal küszködő és befektetőt kereső hetilapra.

Amit egyelőre tudni lehet, hogy Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja (egyébként a Figyelő hetilapot felvásárló és kormányközeli propagandalappá átalakító Schmidt Mária kormánybiztos, a Terror Háza főigazgatójának fia) érdeklődik a lap iránt, sőt vételi ajánlatot tett rá kedden, amit Ungár meg is erősített. Egy jelenleg Csehországban aktív médiavállalkozó, Milkovics Pál neve is felmerült, mivel ő is érdeklődik a lap iránt. Erről Milkovics – aki cicás és gasztro tévécsatornákat is működtet – először nem volt hajlandó nyilatkozni, de nem cáfolta érdeklődését a Kreatívnak. Később a Facebookon viszont fontosnak tartotta nyilvánossá tenni, hogy nincs semmiféle offshore cége, ahogy azt a zoom.hu állította, és egyébként függetlenként mozog a médiapiacon, és másodjára sem cáfolta érdeklődését a lap iránt. Úgy tudjuk egyébként, Milkovics a jövő héten Budapestre látogat.