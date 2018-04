Ungár Péter átvenné a Magyar Nemzetet

Megerősítette a hvg.hu-nak Ungár Péter, hogy vételi ajánlatot tesz a Magyar Nemzet kiadói jogaira, illetve tárgyalásokat folytat erről az eddigi tulajdonossal.

Schmidt Mária fiáról, az LMP elnökségi tagjáról – több más potenciálisan szóba jöhető befektető neve mellett – egy ideje már hallani lehetett, hogy érdeklődik a lap iránt, de mostanáig hivatalos megerősítés erről nem volt, annál is inkább, mivel azt is csak ma tette hivatalossá a Magyar Nemzet eddigi kiadója, a Simicska Lajos nagyvállalkozó tulajdonában lévő Nemzet Lapkiadó Kft., hogy holnap jelenteti meg utoljára a napilapot, illetve ekkor derült ki az is, hogy a nagyvállalkozó nem finanszírozza tovább a Lánchíd Rádiót sem, a rádió elnémul.

Ungár annyit mondott még a hvg.hu-nak, hogy egy beszélgetés már volt, de formálisan kedden tesz vételi ajánlatot a Magyar Nemzetre.

Ungár hangsúlyozta, árvita még lehet, de szándéka valóban a lap megvásárlása. Erről részleteket későbbre ígért.

Ungárnak jelentős vagyona van, édesapjától, Ungár Andrástól megörökölte az ingatlanhasznosítással foglalkozó milliárdos társaság, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) tetemes üzletrészét testvérével és édesanyjával, Schmidt Mária történész-kormánybiztossal együtt – emlékeztetett a portál.

Kiemelt kép: Ungár Péter. Fotó: 24.hu / Fülöp Dániel Mátyás