Vezetőváltás és végrehajtók a 168 Óránál

A 24.hu cégbírósági adatbázisból származó értesülése szerint két végrehajtás is indult a 168 Óra című hetilapot megjelentető Telegráf Kft. ellen. Az egyik eljárást a napokban indították meg a MATESZ kezdeményezésére, míg a másik ügy már tavaly decemberben kezdődött, és az Olvasottsági Kutatás 2011 Kft. kezdeményezte az ellenzéki hetilap ellen.

A MATESZ AUDIT Nonprofit Kft. – mely a Magyar Terjesztés-ellenőrzési Szövetség leányvállalata – a nyomtatott újságok értékesített példányszámának ellenőrzését, auditálását végzi. Ez egy fizetős szolgáltatás, amit az újságok azért rendelnek meg, hogy a hirdetők felé valós, külső fél által ellenőrzött adatokat tudjanak bemutatni lapjaik piaci pozícióiról. A másik végrehajtást kezdeményező, a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) tulajdonában lévő Olvasottsági Kutatás 2011 Kft. is hasonló szolgáltatást végez: a cég azt méri fel, hogy egy vásárolt példányt hányan forgatnak, vagyis hány tényleges olvasóról van szó. Ez ugyancsak a hirdetők miatt fontos leginkább.

Mindkét szolgáltatás viszonylag elhanyagolható nagyságú összegért vehető igénybe, ezért is lepődtünk meg, hogy a számlákat a 168 Óra kiadója ezek szerint nem fizette ki és az ügy végül közjegyzői fizetési meghagyási eljárás kibocsátásáig, majd mivel a kiadó ezután sem fizetett, végrehajtásig jutott. Ezért telefonon kezdtünk el érdeklődni a kiadó vezetőségénél.

Épp ügyvezetőt vált a cég

Először Szabados Krisztiánt értük utol, akinek neve máig a Telegráf Kft. ügyvezetőjeként szerepel a cégnyilvántartásban. Szabados azonban azt monda, ő még tavaly november végén, 60 napos hatállyal lemondott és ügyvezetői megbízatása idén január 31-én véget ért a médiavállalatnál, bár ezek szerint a cégbírósági rendszerekben még nem történt meg a változásbejegyzés közzététele. A volt ügyvezető hozzátette, ő már nem lát rá a cég belső ügyeire, ezért felvilágosítást sem tud adni a tartozások mértékéről és okairól, majd javasolta, keressük az utódját, Udvardi Gábort, aki bizonyára jobban képben van az ügyeket illetően.

Az új ügyvezető szerint minden rendeződött mostanra

Kedden kora este Udvardi Gábort is sikerült elérnünk. Udvardi csodálkozott a megkeresésen, elmondása szerint ugyanis mindkét végrehajtás eredményesen le is zárult, hiába látjuk mi ezt másképp a cégbíróságon. Az ügyvezető aláhúzta: mindkét esetben jelentéktelen összegű tartozásokról van szó, ezek oka pedig egyszerű emberi figyelmetlenség volt, az említett tartozások mostanra már rendezve is lettek a partnereik felé.

A Telegráf Kft. új – ezek szerint még bejegyzés előtt álló – ügyvezetője, Udvardi Gábor egyébként már ismert a hazai médiapiacon, hiszen a hetilappal szoros együttműködésben lévő Klubrádió Zrt. igazgatóságának is tagja, valamint a Médiatanács által korábban éveken át megszorongatott és a Médiatanáccsal máig pereskedő rádió kisebbségi, és az ellenzéki hetilap kiadójának egyedüli tulajdonosánál, a Brit Media Kft.-nél is ügyvezető, amióta cégbírósági eltiltás miatt Megyeri András Jonatán volt ügyvezető lemondásra kényszerült. Udvardi a médiapiacon kívül is tevékenykedik: egy bizonyos Shmuel Oirechman nevű személlyel együtt társügyvezetőként szerepe van az OLOESZ Kft.-ben. Az OLOESZ a Köves Slomó rabbi vezette EMIH (Egységes Magyar Izraelita) Budapesti Hitközség, vagyis a Fideszhez közelebb álló zsidó szervezet tulajdonában áll, és a vállalkozás többek között humán-egészségügyi ellátással és bérbeadással foglalkozik, de a cég ezenkívül tulajdonosa egy Carmel Kft. nevű vendéglátásra és kereskedelemre szakosodott vállalkozásnak is, mely az 1987 óta működő, Shmuel Oirechman vezette budapesti Carmel – Glatt Kóser Étterem tulajdonosa. E leányvállalatban, azaz a Carmelben a belga alapítású Brit Europe Foundationnek, azaz a Brit Media Kft. többségi tulajdonosának és a Chabad Lubavits Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítványnak is van tulajdonosrésze.

Nincs adat

A 168 Óra példányszámát egyébként – feltehetőleg épp a végrehajtáshoz vezető késedelmes díjfizetés miatt – a MATESZ cége már nem auditálta 2017 végén, pedig a lap hűséges előfizetője volt a szolgáltatásnak. A legutóbbi, a MATESZ oldalán közzétett adat a hetilappal kapcsolatban 2017 második negyedévéből származik. Ekkor a hetilapból 22 ezer példányt nyomtattak és közel 12 ezer példányt tudtak értékesíteni belőle. Az olvasottságot vizsgáló Nemzeti Olvasottsági Kutatásból is kimaradtak, így ezzel kapcsolatban sincsenek friss adatok.

A Telegráf Kft. tavalyi üzleti eredményeit csak májusban kell közzétenni, így azok a publikum számára nem ismertek, a Kantar Media adatbázisa alapján készített korábbi cikkünk szerint 2017-ben listaáron kalkulálva médiabarterek nélkül 150 ezer millió forint nettó hirdetési bevételük lehetett. Az állam továbbra sem volt kegyes a céggel, hiszen mindössze 1,3 millió forint körüli reklámbevétel jutott a lapnak az államtól listaáron becsülve.

