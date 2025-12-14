Új formában tért vissza a karneváli hangulat Debrecenbe

Első alkalommal rendeztek jégvirágkarnevált Debrecenben szombaton: az augusztusi hagyományos virágkarnevál téli kistestvéreként megtartott fesztiválra több ezren gyűltek össze a cívisváros központjába.

A Református Nagytemplom előtti korcsolyapálya mellett egy balerinát ábrázoló jégszobor hangolta az érkezőket, hogy a téli időszak ellenére igazi karneválhangulatot lehet teremteni Debrecen főterén.

A város legkülönlegesebb téli eseménye ezernyi fénnyel és mesébe illő légkörrel töltötte meg Debrecen utcáit: jégbe zárt csoda mellett zenés felvonulás és ünnepi meglepetések várták a látogatókat – jelezték a szervezők az MTI-nek.

A karneváli események családi mozidélelőttel és kézművesprogramokkal kezdődtek a helyi Apolló Moziban, miközben Debrecen utcáit megtöltötte a zene, a tánc és a karácsonyi varázs.

Este a nyári virágkarnevál útvonalának a belvárosi szakaszán tartották meg az első debreceni jégkarneváli felvonulást a Szent Anna utca-Piac utca-Kossuth tér útvonalon.

A felvonulás elején Péter Kitti énekelte a Jégvarázs legismertebb dalát, a menetet a Debreceni Majorette Együttes, a Valcer Táncstúdió, a LESZ Dance Tánc- és Sportegyesület, a Piruett Táncstúdió, az Ady Endre Gimnázium dráma tagozatos diákjai, a hajdúszoboszlói Zichy Ifjúsági Fúvószenekar és a debreceni Énekelj! Énekstúdió táncosai és énekesei színesítették.

A szervezők felhívására az érdeklődők közül sokan kedvenc karácsonyi vagy Jégvarázs-jelmezükben vettek részt a karneválon, a Mikulás hintón érkezett a debreceni főtérre, egy virágkocsi pedig karácsonyi köntösben, manókkal „a fedélzeten” tette teljessé a látványt.

A menet zárásaként a Jégkarc Egyesület látványos, ünnepi hangulatú jegesbemutatója várt mindenkit a jégpályán, ahol koridiszkóval és fényjátékkal kísért zenés bulival ér véget az első debreceni jégvirágkarnevál.