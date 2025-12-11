Óriási öngól lett a McDonald’s karácsonyi reklámja, már a gyártó magyarázkodik

A nagyvállalatok alapvetően brandépítő jelleggel készítenek legtöbbször karácsonyi reklámfilmet, de a McDonald’s számára idén ez az ötlet fordítva sült el, írja a hvg.hu.

A feltehetően a holland piacra készült videó már azzal kiverte a biztosítékot, hogy teljes egészében mesterséges intelligenciával készült, amit a felvételek alapján könnyen ki lehet találni. De még ennél is nagyobb port kavart, hogy a reklám üzenete szerint a karácsony valójában az év legrosszabb része, az egész kifutása pedig lényegében az, hogy szerencsére a McDonald’s azután is elérhető lesz.

Az eredeti YouTube-csatorna, amely a hirdetést tárolta, a felháborodás miatt priváttá tette a videót, de az X-en még mindig elérhető, ahol több mint 20 millióan megnézték már.

McDonald’s has released an AI-generated Christmas ad The studio behind it says they ‘hardly slept’ for several weeks while writing AI prompts and refining the shots — ‘AI didn’t make this film. We did’ Comments have been turned off on YouTube pic.twitter.com/Es5ROvI7n2 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 8, 2025

Magát a videót a lap szerint a The Sweetshop cég készítette, amely egy – azóta már törölt – nyilatkozatot is kiadott. Ebben azt írták, a munkatársaik heteken át „alig aludtak”, annyit dolgoztak a promptokon és az utómunkán, amelyekből végül a reklám összeállt. Mint leszögezték: meglátásuk szerint a videót nem a mesterséges intelligencia, hanem ők készítették, olvasható a lap cikkében.