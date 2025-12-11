mcdonald'skarácsonyadventadvent 2025
Advent

Óriási öngól lett a McDonald’s karácsonyi reklámja, már a gyártó magyarázkodik

24.hu
2025. 12. 11. 08:15

A nagyvállalatok alapvetően brandépítő jelleggel készítenek legtöbbször karácsonyi reklámfilmet, de a McDonald’s számára idén ez az ötlet fordítva sült el, írja a hvg.hu.

A feltehetően a holland piacra készült videó már azzal kiverte a biztosítékot, hogy teljes egészében mesterséges intelligenciával készült, amit a felvételek alapján könnyen ki lehet találni. De még ennél is nagyobb port kavart, hogy a reklám üzenete szerint a karácsony valójában az év legrosszabb része, az egész kifutása pedig lényegében az, hogy szerencsére a McDonald’s azután is elérhető lesz.

Az eredeti YouTube-csatorna, amely a hirdetést tárolta, a felháborodás miatt priváttá tette a videót, de az X-en még mindig elérhető, ahol több mint 20 millióan megnézték már.

Magát a videót a lap szerint a The Sweetshop cég készítette, amely egy – azóta már törölt – nyilatkozatot is kiadott. Ebben azt írták, a munkatársaik heteken át „alig aludtak”, annyit dolgoztak a promptokon és az utómunkán, amelyekből végül a reklám összeállt. Mint leszögezték: meglátásuk szerint a videót nem a mesterséges intelligencia, hanem ők készítették, olvasható a lap cikkében.

Kapcsolódó
Elkészült Székesfehérvár karácsonyi csodavilágítása – egy panelház tizedik emeletén
Mindenki megcsodálja, aki arra jár.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kicsattanó formában a forint
Karácsony: A kormány kifizeti Budapestnek az adósságát
Mikecz Dániel a Szőlő utcai ügyről: A Tisza lendületet nyerhet, a Fidesz hitelességet veszít
Egy 12 éven aluli gyerek folytatólagos megerőszakolásával gyanúsítanak egy zempléni tanárt
Hadházy: Orbánék megvennék az RTL-t, ez lehet az előjáték
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik