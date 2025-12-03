adventadvent 2025karácsony
Advent

„A saját sikerünk áldozatai vagyunk 40 éve” – csendet rendeltek el a karácsonyi csodafaluban

Getty Images
24.hu
2025. 12. 03. 05:30
Getty Images

Az adventi vására miatt turistadömpingtől szenvedő Riquewihr polgármestere csendet rendelt el a település fő utcáján, miután a helyiek a hangzavarra panaszkodtak, írja a The Local.

A Franciaország észak-keleti részén található település érintett utcája a „Rue de Silence”, vagyis a „Csend Utcája” nevet kapta.

Daniel Klack polgármester szerint a döntéssel lélegzetvételhez jutnak a helyiek, az igencsak látványos karácsonyi vásárt ugyanis évente 450 ezren keresik fel.

Getty Images

Bár jogilag nem lehet kötelezni a csendre senkit, a kihelyezett figyelmeztetések komolyak. A szándék az, hogy egyensúlyozzanak a több százezer turistának köszönhető gazdasági előnyök és a helyiek jóléte között az ünnepi időszakban.

A saját sikerünk áldozatai vagyunk 40 éve. Reméljük, hogy újabb 40 évig tart majd, de minden évben újabb lépéseket teszünk, hogy mindenki otthon érezhesse magát

– magyarázta a települsvezető.

Riquewihr a közösségi médiában már nem is reklámozza a karácsonyi vásárát, és a parkolási gondokra is találtak megoldásokat.

Kapcsolódó
Európa legjobbjának választották a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt
Különleges szempontok alapján született meg az eredmény.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Közel 1 kiló kábítószert foglaltak le hevesi rendőrök, miután leintettek egy autót igazoltatásra
Takács Péter reagált a bazmegolós üzenetére: „A stílusért elnézést kérek, a tartalmi részt vállalom”
Magyar TikTok-sztárral jár a Megasztár győztesének édesapja
Lezárta a rendőrség a nyomozást a 25 évvel ezelőtt meggyilkolt Till Tamás ügyében
Szabó T. Anna: Nem az elfojtás és a szégyen érdekel, hanem a függés
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik