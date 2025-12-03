„A saját sikerünk áldozatai vagyunk 40 éve” – csendet rendeltek el a karácsonyi csodafaluban

Az adventi vására miatt turistadömpingtől szenvedő Riquewihr polgármestere csendet rendelt el a település fő utcáján, miután a helyiek a hangzavarra panaszkodtak, írja a The Local.

A Franciaország észak-keleti részén található település érintett utcája a „Rue de Silence”, vagyis a „Csend Utcája” nevet kapta.

Daniel Klack polgármester szerint a döntéssel lélegzetvételhez jutnak a helyiek, az igencsak látványos karácsonyi vásárt ugyanis évente 450 ezren keresik fel.

Bár jogilag nem lehet kötelezni a csendre senkit, a kihelyezett figyelmeztetések komolyak. A szándék az, hogy egyensúlyozzanak a több százezer turistának köszönhető gazdasági előnyök és a helyiek jóléte között az ünnepi időszakban.

A saját sikerünk áldozatai vagyunk 40 éve. Reméljük, hogy újabb 40 évig tart majd, de minden évben újabb lépéseket teszünk, hogy mindenki otthon érezhesse magát

– magyarázta a települsvezető.

Riquewihr a közösségi médiában már nem is reklámozza a karácsonyi vásárát, és a parkolási gondokra is találtak megoldásokat.