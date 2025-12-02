Európa legjobbjának választották a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt

A Tollwayr európai utazási szakértő legújabb tanulmánya Európa legnépszerűbb karácsonyi vásárait rangsorolta a 2025-ös évben, és a budapesti Vörösmarty téri karácsonyi vásár szerezte meg az első helyet, írta a turizmus.com.

A tanulmány olyan tényezőket elemezett, mint a nyitvatartás napjainak számát, az átlagos 3 csillagos szállásköltségeket, a Google-kereséseket, valamint az Instagram- és TikTok-bejegyzések számát, hogy meghatározza, mely piacok nyújtják a legemlékezetesebb élményt.

Az adatokat 2025 októberében gyűjtötték, és szállodai árak a háromcsillagos szállások átlagos éjszakai árait tükrözik a piac nyitvatartási ideje alatt

– olvasható a portálon.

A Vörösmarty téri karácsonyi vásárról a Tollwayr a következő méltatást írta:

A Vörösmarty téri karácsonyi vásár 7,41/10-es karácsonyi piaci pontszámmal szerezte meg az első helyet. Kiváló ár-érték arányt kínál a látogatóknak, az átlagos 3 csillagos szállás ára 131 euró/éjszaka.

Ez a vásár ideális hosszabb tartózkodásokra, mivel 52 napig tart, és néhány órával az újévi ünnepségek után ér csak véget. Kiváló választás azoknak az utazóknak, akik valami különlegessel szeretnék lezárni a 2025-ös ünnepi szezont, és köszönteni a 2026-os évet.

Az erős online jelenlét jól mutatja a vásár vonzerejét: 14 200 Instagram-bejegyzés és 970 TikTok-bejegyzés, valamint havi 15 000 Google-keresés.

Mint azt megírtuk, ilyen különleges karácsonyfából csak egy van az országban, Keszthelyen pedig 100 köbméter tűzifából készült adventi koszorú.