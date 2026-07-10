Időjárás: leáll a hideg utánpótlása, egyre melegebb lesz

Lassan megszűnik a hűvösebb levegő utánpótlása, de egyelőre többfelé élénk, erős szél, északkeleten pedig záporok, zivatarok teszik változékonnyá az időjárást – írja a Kiderül.hu. Pénteken napos, gomolyfelhős lesz az idő, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, emiatt Borsodra és Szabolcsra elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Máshol csapadék nem valószínű. Ahogy vége a hidegebb légtömegek beáramlásának, úgy emelkednek a napi csúcsok, országosan:

pénteken 24–31;

szombaton 26–33;

vasárnap 26–32;

hétfőn 28–33;

kedden 28–34;

szerdán 28–35 Celsius-fokos maximumok várhatók.

Kiadós, országos eső egyelőre nem látszik, egy-egy helyi zápor, zivatar azonban gyakorlatilag bárhol és bármikor kialakulhat. Szombaton nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten lehet némi eső, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. Vasárnap eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein, míg hétfőn néhány zápor a keleti, északkeleti megyékben alakulhat ki.

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