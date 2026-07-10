betyárrablórózsa sándortörténelem
Tudomány

Így halt meg Rózsa Sándor

Kisbenedek Attila / AFP
A magyar szurkolók egy óriási Rózsa Sándor-posztert mutatnak fel a 2024-esEurópa-bajnokság selejtezőjén.
admin Bihari Dániel
2026. 07. 10. 03:40
Kisbenedek Attila / AFP
A magyar szurkolók egy óriási Rózsa Sándor-posztert mutatnak fel a 2024-esEurópa-bajnokság selejtezőjén.
A leghíresebb betyárt kétszer is halálra ítélték, de mindig megúszta.

Az 1813. július 10-én született Rózsa Sándor 23 éves volt, amikor neve először tűnt fel a bűnügyi aktákban: tehénlopásért kapott másfél évet. Tíz hónap után azonban megszökött, és ahogy ő fogalmazott, „szaladó betyár” lett. A Szeged környéki pusztákon bujkált, hamar társakra is lelt, idővel pedig sok véres betyárkaland fűződött a nevéhez, de valószínűleg olyan tetteket is neki tulajdonítottak, amelyekben vétlen volt – írja a Múlt-kor.hu.

1845-ben kegyelmi kérvényt nyújtott be, mert belefáradt a bujkálásba, ám folyamodványát hírhedtsége miatt elutasították, a mentességet csak 1848-ban Kossuth Lajostól kapta meg: a Honvédelmi Bizottmány 1848. október 13-án amnesztiában részesítette Rózsa Sándort, aki 150 felfegyverezett lovassal szabadcsapatot alakíthatott. Néhány, a szerbek elleni győzelem után azonban a csapat a parasztokat is fosztogatni kezdte. Az ügyet eltussolták, magát Rózsát vizsgálat tisztázta, ám a szabadcsapatot feloszlatták. A szabadságharc után megnősült, árendás lett a szegedi alsóvárosban, tehene, lova, majorsága volt. Talán békében éli le életét, ha egy túlbuzgó Bach-huszár nem akarja régi bűnei miatt elfogatni: .

Rózsa Sándor megszökött és visszatért a betyárélethez és bandájával járta a vidéket, zaklatta a gazdagokat – a szegényeket nem szánalomból kímélte, hanem mert tőlük nem volt mit rabolni.

Aktivitásának köszönhetően 1853-ban már tízezer ezüst forint vérdíj volt fejére kitűzve, 1857-ben fogták el, miután egy veszekedés során lelőtte a sógorát. A vádirat vele szemben 50 pontból állt, kötél általi halálra ítélték, csakhogy nem akartak belőle mártírt csinálni, így Ferenc József aláírta a kegyelmi kérvényét, ítéletét életfogytiglani börtönre változtatták. Kufsteinben raboskodott, majd a kiegyezés után amnesztiával szabadult 1868-ban, és felajánlkozott pandúrnak. Mivel elutasították, visszatért betyárnak, bandájával egyre vakmerőbb vállalkozásokba kezdett. Sokáig nem akadtak a nyomára, végül Ráday Gedeon királyi biztos fogta el 1869 januárjában.  tőrbe csalta. Második perében először kötelet, majd életfogytiglant kapott, ezúttal már nem szökött meg.

A leghíresebb magyar betyár 1878. november 22-én, 65 évesen halt meg tüdővészben a szamosújvári börtönben.

További érdekes cikkeink a közelmúltból:

Kiderült, mik az Ausztráliában partra sodródott rejtélyes gömbök

Lincshangulat az Alföldön: tudatosan okozzák az aszályt?

Így ölték meg a magyar királyt

A cár gyerekeit is agyonlövették Leninék

Meglepő gyógymódot találtak a másnaposságra

Megvertük a törököt a Mohács előtti napokban

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elszabadult a pokol, amikor Haaland lájkolta „rég elveszett húga” posztját
Kármán András szerint pénteken hárulhat el az utolsó jogi akadály az uniós források hazahozatala elől
Csetlő-botló kisemberből lett Amerika apukája – 7 csodás jelenet, amiben a 70 éves Tom Hankset a szívünkbe zártuk
Magyar Péter megmutatta a török elnöktől ajándékba kapott revolverét
Kylian Mbappe of France celebrates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 9, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)
Vb-negyeddöntő: az is belefért, hogy Kylian Mbappé büntetőt rontott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik