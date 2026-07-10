Így halt meg Rózsa Sándor

Az 1813. július 10-én született Rózsa Sándor 23 éves volt, amikor neve először tűnt fel a bűnügyi aktákban: tehénlopásért kapott másfél évet. Tíz hónap után azonban megszökött, és ahogy ő fogalmazott, „szaladó betyár” lett. A Szeged környéki pusztákon bujkált, hamar társakra is lelt, idővel pedig sok véres betyárkaland fűződött a nevéhez, de valószínűleg olyan tetteket is neki tulajdonítottak, amelyekben vétlen volt – írja a Múlt-kor.hu.

1845-ben kegyelmi kérvényt nyújtott be, mert belefáradt a bujkálásba, ám folyamodványát hírhedtsége miatt elutasították, a mentességet csak 1848-ban Kossuth Lajostól kapta meg: a Honvédelmi Bizottmány 1848. október 13-án amnesztiában részesítette Rózsa Sándort, aki 150 felfegyverezett lovassal szabadcsapatot alakíthatott. Néhány, a szerbek elleni győzelem után azonban a csapat a parasztokat is fosztogatni kezdte. Az ügyet eltussolták, magát Rózsát vizsgálat tisztázta, ám a szabadcsapatot feloszlatták. A szabadságharc után megnősült, árendás lett a szegedi alsóvárosban, tehene, lova, majorsága volt. Talán békében éli le életét, ha egy túlbuzgó Bach-huszár nem akarja régi bűnei miatt elfogatni: .

Rózsa Sándor megszökött és visszatért a betyárélethez és bandájával járta a vidéket, zaklatta a gazdagokat – a szegényeket nem szánalomból kímélte, hanem mert tőlük nem volt mit rabolni.

Aktivitásának köszönhetően 1853-ban már tízezer ezüst forint vérdíj volt fejére kitűzve, 1857-ben fogták el, miután egy veszekedés során lelőtte a sógorát. A vádirat vele szemben 50 pontból állt, kötél általi halálra ítélték, csakhogy nem akartak belőle mártírt csinálni, így Ferenc József aláírta a kegyelmi kérvényét, ítéletét életfogytiglani börtönre változtatták. Kufsteinben raboskodott, majd a kiegyezés után amnesztiával szabadult 1868-ban, és felajánlkozott pandúrnak. Mivel elutasították, visszatért betyárnak, bandájával egyre vakmerőbb vállalkozásokba kezdett. Sokáig nem akadtak a nyomára, végül Ráday Gedeon királyi biztos fogta el 1869 januárjában. tőrbe csalta. Második perében először kötelet, majd életfogytiglant kapott, ezúttal már nem szökött meg.

A leghíresebb magyar betyár 1878. november 22-én, 65 évesen halt meg tüdővészben a szamosújvári börtönben.

További érdekes cikkeink a közelmúltból:

Kiderült, mik az Ausztráliában partra sodródott rejtélyes gömbök

Lincshangulat az Alföldön: tudatosan okozzák az aszályt?

Így ölték meg a magyar királyt

A cár gyerekeit is agyonlövették Leninék

Meglepő gyógymódot találtak a másnaposságra

Megvertük a törököt a Mohács előtti napokban