Meglepő gyógymódot találtak a másnaposságra

A mai Szíria területén fekvő Ugarit késő bronzkori kikötővárosának egyik több mint 3200 éves ékírásos táblája régóta ismert a kutatók előtt. A szöveg szerint Ilu, a főisten egy lakomán annyira lerészegedik, hogy elveszíti a kontrollt, gyermekei pedig csak nagy nehézségek árán tudják hazakísérni. A végén pedig ismertet egy receptet, amellyel az isten leányai megszüntetik apjuk macskajaját. Ez az úgynevezett historiola műfaja, amikor mitikus elbeszélések magyarázzák egy-egy gyógymód eredetét, a mítosz tekintélyével alátámasztva hatékonyságát – írja a Múlt-kor.hu.

Az agyagtábla egyik ékjele viszont annyira elkopott, hogy az egyik összetevőt lehet kakukkfűnek és kutyaszőrnek is olvasni. A Southern Methodist University kutatója, Silas O. Vermilya új tanulmányában amellett érvel, hogy a kutyaszőr illeszkedik leginkább a felirat eredeti formájához. Ebben az esetben a recept szerint

a kutyaszőrt olívaolajjal kellett összekeverni, majd a keveréket a beteg homlokára kenni a másnaposság tüneteinek enyhítéséhez.

A kutató szerint a szó szerinti értelmezést az ókori mezopotámiai források is alátámasztják, a kutya a térségben ugyanis szorosan kapcsolódott a gyógyításhoz: Gula, a gyógyítás istennője rendszerint kutyák társaságában jelenik meg a korabeli ábrázolásokon, templomaiból pedig számos kutyaszobor és kutyacsontváz került már elő. Emellett több mezopotámiai orvosi szöveg is említi a kutyaszőrt különféle betegségek kezelése kapcsán.

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