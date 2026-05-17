A leghalálosabb medúzák új faját fedezték fel

A kockamedúzák (Cubozoa) egy új faját fedezték fel Szingapúr partjainál – írja az IFLScience. Ezek az állatok az egész bolygó legmérgezőbb élőlényei közé tartoznak, ezért beható ismeretük kifejezetten fontos feladat.

Amint a róla szóló friss tanulmányból kiderül, az újonnan felfedezett faj a Chironex blakangmati nevet kapta, és más kockamedúzákhoz hasonlóan ragadozó életmódot folytat. Elsősorban apró halakkal, rákokkal táplálkozik, csápjait ezek elejtéséhez használja. Emellett azonban az emberekre is kockázatot jelent: kifejezett erős mérge megtámadja a szívet, a bőrt és az idegrendszert. Ez önmagában is veszélyes, de mivel jellemzően mély vizekben csípi meg az embert, a sokkos állapotba kerülő áldozat könnyen megfullad.

A Chironex nemzetségnek egészen mostanáig három faját ismertük, köztük szerepel a tengeri darázsként elhíresült Chironex fleckeri is, amely mindössze 20 centiméter körüli méretet ér el, csápjai azonban akár 3 méter hosszúra is nőhetnek. Ezek a nyúlványok milliónyi csalánsejtet tartalmaznak, amelyek érintésre apró, méreganyagot tartalmazó „tüskéket” eresztenek áldozatukba.

Az újonnan felfedezett faj megjelenése nagyon hasonló, csak termetre valamivel kisebb. Ezenkívül csak néhány, az avatatlan szem számára nehezen észrevehető eltérés különbözteti meg rokonaitól. Többek között ezért lehetséges, hogy egészen mostanáig rejtve maradt létezése. A kutatók azonban a Szingapúr partjainál befogott példányok genetikai elemzésével egyértelműen meg tudták állapítani, hogy eddig ismeretlen, különálló fajról van szó. Emellett a Chironex indrasaksajiae jelenlétét is kimutatták, ami különös, mert ezt a fajt korábban kizárólag Thaiföld partjainál azonosították.