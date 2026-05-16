Tanács Zoltán elmagyarázta, hogy miért mondják fel Krauszék 262 milliárdos szerződését

A tudományt támogatni kell. De nem így

– kezdi bejegyzését Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki részletesen levezette, hogy mi a gond az Élvonal Alapítvány 261,7 milliárd forintos támogatási szerződésével, amit közvetlenül a választások előtt kötött az előző kormány Krausz Ferenc kuratóriumi elnökkel, és hogy miért mondják fel ezt a szerződést.

„A Krausz Ferenc-féle élvonal Alapítvány ügye nem arról szól, hogy szükség van-e csúcskutatásra. Természetesen szükség van. Nem arról szól, hogy Magyarországra kell-e vonzani kiemelkedő kutatókat. Természetesen kell. A kérdés az, hogy elfogadható-e, hogy egy választások előtt megkötött, hosszú évekre szóló szerződéssel több százmilliárd forintnyi közpénzt egy KEKVA-modellre épülő, szűk döntéshozói kör által irányított alapítványhoz szervezzenek ki úgy, hogy a mindenkori demokratikus kormányzatnak később alig maradjon valódi rálátása és ráhatása a pénzek felhasználására. Mindezt ráadásul úgy, hogy a meglévő kutatási, tehetséggondozási és innovációs ökoszisztémával párhuzamos rendszereket alakítunk ki. Erre a válasz: nem” – írta Tanács Zoltán, aki szerint nem lehet a magyar tudomány jövőjét ilyen konstrukcióra építeni.

A miniszter szerint új, átlátható, egységes és szakmailag megalapozott tudománypolitikai fordulatra van szükség. Több pénzt kell fordítani a magyar tudományra, de nem zárt alapítványi struktúrákba kell kiszervezni a forrásokat, hanem átlátható, versenyalapú, szakmailag ellenőrizhető rendszeren keresztül kell eljuttatni azokat a kutatókhoz, az egyetemekhez, az MTA-hoz, a kutatóintézetekhez és a fiatal tehetségekhez.

„A tehetséggondozást sem egyetlen kiváltságos alapítvány feladatává kell tenni, hanem országos rendszerré kell szervezni. A kutatói életpályát tisztességes bérekkel, kiszámítható előmenetellel, nemzetközileg versenyképes pályázati lehetőségekkel és politikai beavatkozástól mentes szakmai értékeléssel kell vonzóvá tenni” – fejtette ki Tanács Zoltán, aki hangsúlyozta, hogy ő maga is tisztelettel áll Krausz Ferenc Nobel-díjas tudományos teljesítménye.

De egy demokratikus államban a tudományos kiválóság sem jelenthet felhatalmazást arra, hogy több százmilliárd forintnyi közpénz felhasználása tartósan kikerüljön az átlátható közpolitikai irányítás és elszámoltathatóság keretei közül. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, az autonómia nem azonos a közpénz feletti korlátlan rendelkezéssel, és a kiválóság támogatása nem azonos egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével

– hívta fel a figyelmet.

Az Élvonal Alapítvánnyal kötött finanszírozási szerződést felmondásával párhuzamosan a kormány egy új, sokkal ambiciózusabb tudománypolitikai programot indít el, ígérte a miniszter, mégpedig olyan programot, amely több pénzt ad a tudománynak, több szabadságot a kutatóknak, nagyobb átláthatóságot a közpénzeknél, és egységes, nemzeti tudománypolitikai keretet teremt Magyarország jövője érdekében.

Jelenleg Magyarország GDP-arányosan 1,3 százalékot költ kutatás-fejlesztésre, miközben az uniós átlag 2, az európai élvonal pedig 3 százalék körül van. A kormány azt tűzte ki célul, hogy a ciklus végére Magyarország érje el a GDP 2 százalékát K+F-ráfordításban, a következő 8–10 évben pedig közelítsen az európai élvonalat jelentő 3 százalékos szinthez.