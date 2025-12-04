galaxisokcsillagászattejtrendszeruniverzum
Felfedezték a világegyetem egyik legnagyobb kozmikus struktúráját

Francesco Sgura / Getty Images
Nádasdi Éva
2025. 12. 04. 15:32
Egy új kutatás szerint 140 millió fényévre található az eddig ismert egyik legnagyobb forgó galaxisrendszer – írta az Interesting Engineering. A felfedezett stuktúra új információkkal szolgálhat a galaxisok működéséről.

Az 5,5 millió fényév hosszúságú és 117,000 fényév szélességű objektum körülbelül 30-szor nagyobb, mint a Tejútrendszer. 

A galaxisokat rendkívül hosszú, forró hidrogéngázból álló sávok, úgynevezett intergalaktikus szálak kapcsolják össze. A szálak egy struktúrát alkotnak, amelyben a csillagrendszerek láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz, mintha csak karkötőre fűzött gyöngyök lennének. Ezek irányítják a galaxisokban az anyag és a forgáshoz szükséges erők áramlását.

A kozmikus alakzatban a csillagrendszerek nem véletlenszerűen helyezkednek el: arra törekednek, hogy ugyanabba az irányba forogjanak, mint az őket összekötő galaxisszálak. Ezen túlmenően az egész struktúra is forog, emiatt a két oldalán lévő galaxisok ellentétes irányban mozognak.

Hasonlíthatjuk egy vidámparki teáscsésze-körhintához: minden galaxis olyan, mint egy forgó teáscsésze, de az egész platform – a kozmikus szál – maga is forog. Ez a kettős mozgás ritka betekintést ad abba, hogyan szerzik a galaxisok a forgásukat a nagyobb struktúrákban

– magyarázta Lyla Jung, az Oxfordi Egyetem asztrofizikusa és a tanulmány társszerzője.

Ez azt sugallja, hogy ezek a gigantikus kozmikus alakzatok mélyebb és tartósabb hatást gyakorolhatnak a csillagrendszerek forgására, mint korábban gondolták. A felfedezett struktúra így új információkat adhat a galaxisok keletkezéséről a világegyetem korai szakaszában.

Kapcsolódó
Az univerzum legősibb spirálgalaxisát fedezték fel
Alig több mint 1 milliárd évvel az ősrobbanás után jött létre.

