Felfedezték a világegyetem egyik legnagyobb kozmikus struktúráját

Egy új kutatás szerint 140 millió fényévre található az eddig ismert egyik legnagyobb forgó galaxisrendszer – írta az Interesting Engineering. A felfedezett stuktúra új információkkal szolgálhat a galaxisok működéséről.

Az 5,5 millió fényév hosszúságú és 117,000 fényév szélességű objektum körülbelül 30-szor nagyobb, mint a Tejútrendszer.

A galaxisokat rendkívül hosszú, forró hidrogéngázból álló sávok, úgynevezett intergalaktikus szálak kapcsolják össze. A szálak egy struktúrát alkotnak, amelyben a csillagrendszerek láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz, mintha csak karkötőre fűzött gyöngyök lennének. Ezek irányítják a galaxisokban az anyag és a forgáshoz szükséges erők áramlását.

A kozmikus alakzatban a csillagrendszerek nem véletlenszerűen helyezkednek el: arra törekednek, hogy ugyanabba az irányba forogjanak, mint az őket összekötő galaxisszálak. Ezen túlmenően az egész struktúra is forog, emiatt a két oldalán lévő galaxisok ellentétes irányban mozognak.

Hasonlíthatjuk egy vidámparki teáscsésze-körhintához: minden galaxis olyan, mint egy forgó teáscsésze, de az egész platform – a kozmikus szál – maga is forog. Ez a kettős mozgás ritka betekintést ad abba, hogyan szerzik a galaxisok a forgásukat a nagyobb struktúrákban

– magyarázta Lyla Jung, az Oxfordi Egyetem asztrofizikusa és a tanulmány társszerzője.

Ez azt sugallja, hogy ezek a gigantikus kozmikus alakzatok mélyebb és tartósabb hatást gyakorolhatnak a csillagrendszerek forgására, mint korábban gondolták. A felfedezett struktúra így új információkat adhat a galaxisok keletkezéséről a világegyetem korai szakaszában.