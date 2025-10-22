Ezért nyűgözte le a kutatókat a látogatókat dobáló állatkerti csimpánz

Ha az ember 1997-ben ellátogatott a svédországi Gävle városában található Furuvik Állatkertbe és felkereste a csimpánzok kifutóját, akkor jó eséllyel megdobhatták kővel, egy Santino nevű hím csimpánz ugyanis problémás, ám annál érdekesebb viselkedésbe kezdett – eleveníti fel az IFLScience. Ugyan a főemlősöknél egyáltalán nem ritka a dobálózás, a példány viszont nem spontán cselekedett:

előre megtervezte az akciókat, ehhez pedig köveket gyűjtött.

Az állatkerti állatok alapvetően hozzászoknak ahhoz, hogy emberek sétálgatnak a közelükben, viszont nem minden egyed tolerálja a látogatókat. Santino az utóbbi csoporthoz tartozott.

A csimpánz reggelenként, nyitás előtt átkelt a kifutójában lévő árkon, hogy köveket szedjen össze, ezeket aztán kis halmokba rendezve elrejtette későbbi felhasználásra. Amikor a látogatók megérkeztek, Santino gyakran izgatottá vált, majd nekiállt sűrűn dobálni az embereket.

Mathias Osvath zoológus 2008-as publikációjában azt írta, hogy az első három évben, amikor a hím még domináns volt, a dobálás ritka volt, valószínűleg azért, mert ekkor kevés volt az azonnal bevethető kő. 1997 júniusának elején azonban az esetszám drámaian nőtt, ezért óvintézkedéseket kellett bevezetni.

1998-ra a kövek kezdtek elfogyni, ezért Santino új stratégiát fejlesztett ki: egy kővel addig ütlegelte a csimpánzok szigetének közepén lévő betont, amíg a jellegzetes hang alapján repedéseket nem azonosított. Ezeken a pontokon fokozta az erőt, hogy újabb felhasználható darabokat törjön le.

A majom viselkedése az előretervezés lenyűgöző példája az állatvilágban, a szakértők az esett előtt nem hitték, hogy a csimpánzok ennyire számolnak a jövővel.

A megfigyelések azt is feltárták, hogy Santino gondosan megválogatta fegyvereit, a felkészülés pedig nyugodt, míg a támadás izgatott állapotban zajlott. Egy későbbi tanulmányban Osvath arról is beszámolt, hogy miután a kődobálás hírhedtté vált, az állat elkezdte különféle tereptárgyak és széna alá rejteni a köveket, így csapva be a látogatókat. A példány 2022-ben pusztult el több társával együtt, egy emberi mulasztás okozta szökés után lőtték ki őket.

Santino esete óta a szakemberek még többet feltártak a csimpánzok lenyűgöző kognitív képességeiről, ami evolúciónk megértéséhez is hozzájárult.