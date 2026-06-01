Gazdaság

Nincs megállás: jelentősen esnek az üzemanyagárak kedden

Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 06. 01. 14:10
A május 28-i 11 forintos áresés után május 29-én, pénteken a benzin bruttó 16 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 12 forinttal lett olcsóbb.

Június elején tovább folytatódik az árcsökkenés a hazai nagykereskedelmi piaci árakat illetően.

A benzin és a gázolaj beszerzési ára azonos mértékben, bruttó 12 forinttal csökken június 2-a keddtől

írja a holtankoljak.hu.

2026.06.01-én az átlagárak az alábbiak:

  • 95-ös benzin: 641 Ft/liter
  • Gázolaj: 658 Ft/liter

A leköszönt Orbán-kormány március elején a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be, amely a magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik. A benzin esetében 595 forint, a gázolaj esetében 615 forint a védett ár literenként. (A védett árral kapcsolatos feltételeket itt találja.) Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette: akár az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon.

