Csizmadia László távozik a CÖF éléről

17 évi munkája után lemondott Dr. Csizmadia László, CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke, írja hétfői közleményében a szervezet.
Mint fogalmaztak,
a kuratórium, döntését tiszteletben tartva úgy határozott, hogy társadalmi munkavégzés keretében, kuratóriumi elnöknek Dr. Ifj. Lomnici Zoltánt választja meg.
Hozzátették, az átadás-átvétel a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént.
„Csizmadia Lászlóra tiszteletbeli elnökként továbbra is számít a CÖF-CÖKA és a nemzeti civilek közössége” – jegyezték meg.
Csizmadia cáfolta azokat a sajtóhíreket, hogy leváltották volna.
Ugye nem gondolja bárki, hogy 17 év után megteszi velem a szellemi honvédő seregünk, hogy levált
– nyilatkozott.
Csizmadia László a lemondását azzal indokolta, hogy át kell adnia a kuratórium vezetését azoknak a fiataloknak akik az elmúlt években mögé felsorakoztak. Az átadás-átvételre pedig alkalmat kínált az is, hogy ebben az időszakban kell közzétenni az elszámolásukat az alapítványoknak.
Ezen kívül minden felelősséget, ami engem terhelt 17 évig, természetesen felvállaltam
– mondta Csizmadia László.