Csizmadia László távozik a CÖF éléről

17 évi munkája után lemondott Dr. Csizmadia László, CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke, írja hétfői közleményében a szervezet.

Mint fogalmaztak,

a kuratórium, döntését tiszteletben tartva úgy határozott, hogy társadalmi munkavégzés keretében, kuratóriumi elnöknek Dr. Ifj. Lomnici Zoltánt választja meg.

Hozzátették, az átadás-átvétel a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént.

„Csizmadia Lászlóra tiszteletbeli elnökként továbbra is számít a CÖF-CÖKA és a nemzeti civilek közössége” – jegyezték meg.

Csizmadia cáfolta azokat a sajtóhíreket, hogy leváltották volna.

Ugye nem gondolja bárki, hogy 17 év után megteszi velem a szellemi honvédő seregünk, hogy levált

– nyilatkozott.

Csizmadia László a lemondását azzal indokolta, hogy át kell adnia a kuratórium vezetését azoknak a fiataloknak akik az elmúlt években mögé felsorakoztak. Az átadás-átvételre pedig alkalmat kínált az is, hogy ebben az időszakban kell közzétenni az elszámolásukat az alapítványoknak.

Ezen kívül minden felelősséget, ami engem terhelt 17 évig, természetesen felvállaltam

– mondta Csizmadia László.