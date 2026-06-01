Ma is rendőrként dolgoznak a volt győri kapitány bűncselekménnyel vádolt beosztottjai

Mohos Márton / 24.hu
2026. 06. 01. 15:29
A Győri Törvényszéken folytatódott Váczi Attila volt győri rendőrkapitány és vádlott-társainak büntetőpere. A vád szerint két rendőrtiszt a kapitány utasítására egy vezető beosztású helyi orvosnál talált illegális lőszereket, ezt azonban kihagyták az esetről készült jelentésből. Őket is meghallgatta a bírói tanács. A kapitány gyerekkori barátja volt Paár Attila építési vállalkozó. A vád szerint az ő cégével összefüggésben is közbenjártak a vádlottak a korrupciós kapcsolatrendszerükön át. Paár Attilát nem vádolták meg, viszont tanúkénti beidézését kérte a védelem a hétfői tárgyaláson.

A korábbi győri rendőrkapitány, illetve a volt megyei főkapitány-helyettes, valamint az ügyben érintett magánbiztonsági vállalat, a Patent-csoport igazgatósági elnöke, két alelnöke is vádlott a múlt héten a Győri Törvényszéken kezdődött büntetőperben. Ma a cég további vezetői, H. László, M. László és B. Kolos ügyvezetők, illetve a szintén vádlottak padján ülő alacsonyabb rangú rendőrök – H. Andrea rendőr főtörzszászlós, V. Péter zászlós, továbbá Sz. Róbert őrnagy – meghallgatására került sor. A cégvezetők tagadták bűnösségüket, a rendőrnő az egyik terhére rótt cselekményt ténybelileg elismerte, azt viszont tagadta, hogy azzal bűncselekményt követett volna el.

Ellene részben hasonló a vád, mint Váczi Attila győri exkapitány esetén: hogy a belső rendszerből olyan adatot kérdezett le – egy vagyonőr-igazolvány számát –, és adott át a biztonsági cég egyik vezetőjének, amire nem lett volna joga. V. Péter zászlós és Sz. Róbert őrnagy pedig a vádirat szerint abban bűnösök, hogy amikor a győri kórház egyik vezető beosztású orvosának ingatlanába betörés miatt kihívták őket, a ház átvizsgálása során illegálisan tartott lőszerekre bukkantak. Mikor felhívták Váczit, ő arra utasította őket, hogy a 20 darab 9 milliméteres lőszerről ne tegyenek említést a jelentésben, ami így is történt.

A két férfi elismerte bűnösségét, de a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le. Ezt azzal indokolták, hogy elmarasztaló ítélet esetén megszűnne a szolgálati jogviszonyuk. Tehát a korrupciós ügyben megvádolt három rendőr ma is az egyenruhás testület tagja. Ezzel összefüggésben megkérdeztük az Országos Rendőr-főkapitányságot, ahol közölték, hogy

a rendőrség a hatályos normáknak megfelelő személyzeti intézkedéseket végrehajtotta,

további esetleges munkáltatói döntések csak a bíróság jogerős határozata után születhetnek.

Adrián Zoltán / 24.hu Váczi Attila, volt győri rendőrkapitány pere 2026. május 26-án.

Az észak-dunántúli megyeszékhely rendőrségét 2023 szeptemberi letartóztatásáig irányító Váczi Attila ezredes fenti beosztottjaira az első öt vádlottal szemben csak felfüggesztettet kért a vádhatóság.

