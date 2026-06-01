Rogánnak hála egy év alatt 12 milliárd forinttal nőtt a Batthyány Lajos Alapítvány vagyona

Két évre több mint 40 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Batthyány Lajos Alapítvány (BLA) a Rogán Antal-vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától, ami miatt bő tízmilliárddal gyarapodott a NER-es forráselosztó vagyona.

A kekvaként működő Batthyány Lajos Alapítvány a fideszes háttérintézmények fontos közpénzelosztója: a Drogkutató Intézettől a Rubicon Intézeten és az Oeconomus Alapítványon át egészen az Alapjogokért Központig rengeteg, a Fidesz politikáját szolgáló entitásnak csorgatnak forrásokat, de korábban támogatták az Orbán Ráhelt meginterjúvoló, Hype and Hyper nevű dizájnlapot és a Scruton kávézóláncot is. 2025-ös mérlegük szerint tavaly 10 milliárd forintot osztottak tovább, a fő támogatottak névsorában a szokásos szervezeteket találjuk.