A történelem során először válhatnak csupasszá ezek a hegycsúcsok

Az előrejelzések szerint a kaliforniai Sierra Nevada gleccserei 75 éven belül teljesen elolvadhatnak. Egy új tanulmány alapján ennek következtében a világhírű Yosemite Nemzeti Parkot is magába foglaló térség csúcsai az emberi történelem során először válhatnak jégmentessé – írja az IFLScience.

Az érintett gleccserek 11 700 éve, a jelenlegi földtörténeti kor, a holocén kezdete óta léteznek. Ez azt jelenti, hogy a legutóbbi jégkorszak vége óta minden meleg időszakot átvészeltek, egészen mostanáig nem fenyegette őket teljes eltűnés.

Andrew Jones, a Wisconsin-Madisoni Egyetem munkatársa és kollégái a Sierra Nevada négy legnagyobb gleccserénél, a Conness-, a Maclure-, a Lyell- és a Palisade-gleccsernél vettek mintákat. Laboratóriumban elemezték a kőzeteket, a kozmikus sugárzás által létrehozott radioaktív szén- és berilliumizotópok után kutatva.

A vizsgálat azt mutatta, hogy a két legnagyobb gleccser közelében a szikla legalább 11 700 éve védve volt a kozmikus sugárzástól, magyarán a területet azóta jég borította. Ez konzervatív becslés, a szakértők azt feltételezik, hogy a kaliforniai gleccserek már minimum 30 ezer évvel ezelőtt létrejöttek.

Az, hogy az emberek mikor érkeztek meg a régióba, régóta vitatott, a kutatók többsége szerint mindenesetre Amerika északabbi területein először 20 ezer éve jelentek meg. Ez azt jelenti, hogy amikor elérték a mai Yosemite területét, a helyi gleccserek már megvoltak,

magyarán nem létezett még ember, aki jégmentesen, csupaszon láthatta volna a csúcsokat.

A klímaváltozás miatt a jégtömegek aggasztó ütemben olvadnak, Sierra Nevada gleccsereinek 75 százaléka már eltűnt a 19. század óta. A legtöbb éghajlati forgatókönyv szerint az Egyesült Államok nyugati részén a jégtömegek a század végére szinte teljesen elolvadhatnak, ez az átalakulás pedig súlyos hatást gyakorol az ökoszisztémára és a vízellátásra.