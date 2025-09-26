Aggasztó ütemben pusztulnak a fák világszerte

Világszerte aggasztó ütemben kezdtek pusztulni a fák, aminek beláthatatlan következményei lehetnek az élővilág számára – derül ki a Helsinki Egyetem idén megjelent tanulmányából. A kutatók 5 különböző kontinens 89 országának erdeiről készült adatok elemzésével jutottak erre az eredményre.

Vizsgálatuk szerint a fák megnövekedett halandóságának hátterében az emberiség okozta klímaváltozás áll, pontosabban az egyre növekvő hőmérséklet, a száraz talaj és levegő, az egyre hevesebb viharok, a gyakori erdőtüzek, valamint a kártevőknek és betegségeknek való fokozott kitettség.

Hogy pontosan mennyivel növeli az éghajlatváltozás a fák halandóságát, egyelőre nem tudják pontosan.

Egyelőre kérdéses, hogy a klímaváltozás a világon élő fák 10 vagy 50 százalékának pusztulását okozza majd

– nyilatkozta Samuli Junttila, a Helsinki Egyetem docense az intézmény közleményében.

Ennek több oka is van, például, hogy egy erdei fáról meglehetősen nehéz megmondani, hogy halott-e vagy él, ehhez Junttila szerint legalább 5 évnyi megfigyelés kell. A szakértőknek tehát még több kutatásra van szükségük, hogy pontosan felmérhessék a klímaváltozás pusztító hatásait, illetve reális képet kapjanak arról, hogy milyen hatással lesz mindez az élővilágra.

