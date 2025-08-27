zöldövezetklímaváltozásszárazságaszály
Eltűnés fenyegeti a magyar bükkerdőket: sztyeppé változhat a fél ország

2025. 08. 27.
Évtizedeken belül teljesen eltűnhetnek hazánk bükkerdei, miközben az ország 40 százaléka füves pusztává alakulhat. Ez a klímaváltozás eredménye lehet, amely jelentően változtatja meg már napjainkban is Magyarország éghajlatát, számos térségben sosem látott szárazságot okozva.

A Másfélfok elemzése szerint az egyre gyakoribb szárazságot a növényzet is megérzi, és alkalmazkodni kezd a megváltozó körülményekhez. Egyes fajok háttérbe szorulhatnak, mások előretörhetnek, és így lassan a táj is megváltozhat. A HUN-REN egyik friss kutatása szerint a Kiskunságban például már a legszárazságtűrőbb fűfélék tűrőképességét is meghaladja az elmúlt évek néhány aszálya, helyüket idővel kaktuszok vehetik majd át.

Ha a következő évtizedekben az emberiség nem csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátásán, a helyzet még rosszabbra fordulhat. Ebben az esetben 2061–2080-ra az Alföld déli részé sztyeppé, vagyis száraz, füves pusztává alakulhat. Ez egy olyan biom, amely Magyarországon jelenleg egyáltalán nem létezik, csak olyan csapadékhiányos régiókra jellemző, mint például Közép-Ázsia.

Eközben a legtöbb csapadékot igénylő és leghűvösebb viszonyokat kedvelő bükkösök valószínűsíthetően teljesen kiszorulnak az országból, és gyertyános-tölgyesek is csak elvétve lesznek megtalálhatók az országban.

A szakértők kiemelik: az, hogy milyen mértékben változik meg országunk éghajlata és növénytakarója, attól függ, hogy mennyire csökkentjük kibocsátásunkat a következő évtizedekben. Ha a jelenlegi ütemben juttatunk szén-dioxidot a légkörbe, akkor erdeink pusztulása elkerülhetetlenné válik, mihamarabbi klímavédelmi intézkedésekkel azonban mérsékelhetők lehetnek a károk.

Bár elterjedt vélekedés, hogy Magyarország víznagyhatalom, hazánk valójában kiszáradóban van. Lapunk korábban számos cikkben foglalkozott a magyarországi vízhiány és vízgazdálkodás témájával, ezek a tartalmaink alább elérhetők:

