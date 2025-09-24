zöldövezetgilisztaföldigilisztaállatok
Elképesztő hosszt érnek el a világ legnagyobb földigilisztái

Rodney Start / Museums Victoria (CC BY 4.0)
2025. 09. 24. 16:35
Rodney Start / Museums Victoria (CC BY 4.0)

Ausztrália számtalan, magyar szemmel egészen bizarr állatfajnak ad otthont, az erszényesek és méretes pókok mellett azonban bizonyos élőlények alig kapnak figyelmet. Az például kevéssé ismert tény, hogy a régióban él a világ egyik legnagyobb ismert földigilisztája, amely ráadásul a talajban mozogva érdekes zajokat kelt – írja az IFLScience.

A gippslandi óriási földigiliszta átlagos hossza nagyjából 1 méter, átmérője pedig 2 centiméter, de egyes példányok akár 3 méter hosszt is elérhetnek. A valódi csúcstartó mégsem ő, hanem az afrikai óriási földigiliszta, amely átlagosan 1,8 méteres,

1967-ben viszont egy 6,7 méter hosszú egyedet is megtaláltak.

Érdemes hozzátenni, hogy a világ gilisztafajainak nagy részét valószínűleg még nem fedezték fel, ezért akadhatnak még nagyobb fajok.

Noha meglehetősen nagy élőlényekről van szó, nem könnyű észrevenni őket. A gippslandi óriási földigiliszta például a dombok és patakok nedves, anyagos talajában rejtőzködve él, és csupán öt helyszínről ismert. Csak akkor látható a felszínen, ha alagútjaiba víz szivárog, ezért a felszínre menekül.

Van azonban egy viszonylag egyszerű módszer az észlelésére: ha az ember a földre tapos, furcsa, cuppogó hangra lehet figyelmes, ami azt jelzi, hogy a példányok mélyebbre kúszva bújnak el a potenciális veszély elől.

A hatalmas giliszták méretük ellenére nagyon sérülékenyek, testük könnyen elszakadhat, ha túl durván mozgatják őket. A gippslandi óriási földigiliszta vére élénkpiros, anekdotikus beszámolók alapján amikor a faj élőhelyét először megtisztították és felszántották a farmerek, a föld vérbe borult.

A faj egyébként hermafrodita, amikor két féreg párosodik, spermát cserélnek egymással, és azt használják fel saját petesejtjeik megtermékenyítésére. A folyamat pontos menete nem ismert. A tavaszi-nyári időszakban egyetlen áttetsző, borostyánszínű, kisebb tyúktojás nagyságú petesejtet tudnak lerakni, ebből egy darab utód jön világra. A teljes kikelési folyamat több mint egy évbe telik.

A fajt még sosem tudták fogságban tenyészteni, ezért igencsak rejtélyes a szaporodása. A gippslandi óriási földigiliszta veszélyeztetettként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján.

