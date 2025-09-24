Elképesztő hosszt érnek el a világ legnagyobb földigilisztái

Ausztrália számtalan, magyar szemmel egészen bizarr állatfajnak ad otthont, az erszényesek és méretes pókok mellett azonban bizonyos élőlények alig kapnak figyelmet. Az például kevéssé ismert tény, hogy a régióban él a világ egyik legnagyobb ismert földigilisztája, amely ráadásul a talajban mozogva érdekes zajokat kelt – írja az IFLScience.

A gippslandi óriási földigiliszta átlagos hossza nagyjából 1 méter, átmérője pedig 2 centiméter, de egyes példányok akár 3 méter hosszt is elérhetnek. A valódi csúcstartó mégsem ő, hanem az afrikai óriási földigiliszta, amely átlagosan 1,8 méteres,

1967-ben viszont egy 6,7 méter hosszú egyedet is megtaláltak.

Érdemes hozzátenni, hogy a világ gilisztafajainak nagy részét valószínűleg még nem fedezték fel, ezért akadhatnak még nagyobb fajok.

Noha meglehetősen nagy élőlényekről van szó, nem könnyű észrevenni őket. A gippslandi óriási földigiliszta például a dombok és patakok nedves, anyagos talajában rejtőzködve él, és csupán öt helyszínről ismert. Csak akkor látható a felszínen, ha alagútjaiba víz szivárog, ezért a felszínre menekül.

Van azonban egy viszonylag egyszerű módszer az észlelésére: ha az ember a földre tapos, furcsa, cuppogó hangra lehet figyelmes, ami azt jelzi, hogy a példányok mélyebbre kúszva bújnak el a potenciális veszély elől.

A hatalmas giliszták méretük ellenére nagyon sérülékenyek, testük könnyen elszakadhat, ha túl durván mozgatják őket. A gippslandi óriási földigiliszta vére élénkpiros, anekdotikus beszámolók alapján amikor a faj élőhelyét először megtisztították és felszántották a farmerek, a föld vérbe borult.

A faj egyébként hermafrodita, amikor két féreg párosodik, spermát cserélnek egymással, és azt használják fel saját petesejtjeik megtermékenyítésére. A folyamat pontos menete nem ismert. A tavaszi-nyári időszakban egyetlen áttetsző, borostyánszínű, kisebb tyúktojás nagyságú petesejtet tudnak lerakni, ebből egy darab utód jön világra. A teljes kikelési folyamat több mint egy évbe telik.

A fajt még sosem tudták fogságban tenyészteni, ezért igencsak rejtélyes a szaporodása. A gippslandi óriási földigiliszta veszélyeztetettként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján.