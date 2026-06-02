Fű alatt megvágják Sulyok Tamás fizetését

Több mint kétmillió forinttal csökkenhet Sulyok Tamás köztársasági elnök havi fizetése, amennyiben a parlament elfogadja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló tiszás törvényjavaslatot. A mindenkori államfő fizetése ugyanis a házelnök fizetéséhez van kötve (1,1-szeres szorzóval), így a 24.hu számításai szerint 6 millió 482 ezer forint helyett csupán 4 millió 192 ezer forint lesz az illetménye júliustól – feltéve, ha nem mozdítják el addig.

Bár Magyar Péter miniszterelnök mindenáron el akarja távolítani az általa fideszes bábnak titulált Sulyok Tamást, az államfői fizetéscsökkentés vélhetően nem része ennek a nyomásgyakorlásnak. Az elnököt ugyanakkor a fizetéscsökkentés akkor is érinteni fogja, ha a tiszás kétharmad eltávolítja a posztjáról, amire Magyar ígéretet tett.