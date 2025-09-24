Ez volt a valaha befogott legnagyobb krokodil

A krokodilok nagyjából 230 millió éve jelentek meg a Földön, azóta rengeteg faj képviselte a csoportot. A világ számos régiójában, még a mai Magyarország területén is megtelepedtek, és akadtak köztük egészen apró és óriási állatok is.

De mekkora volt a legnagyobb, az ember által valaha dokumentált krokodil? Ennek a kérdésnek járt utána az IFLScience.

A rekorder egy Lolong nevű példány volt, amelynek testhossza elérte a 6,17 métert.

Az egyed néhány évvel befogása után, vitatott körülmények között pusztult el.

Lolong a bordás krokodilok közé tartozott, és 2011-ben találtak meg a Fülöp-szigeteken, Mindanaón. A szakemberek egy ideje már keresték, a gyanú szerint ugyanis 2009-ben legalább két embert megölt, az egyik áldozat egy kislány, a másik egy halász volt. Emellett állítólag a haszonállatokra is fenyegetést jelentett.

Ugyan sosem bizonyították, hogy ő volt az elkövető, mégis befogták. A feladat nem volt egyszerű, a projekt három hétig tartott, és több kormányzati szakértő, illetve önkéntes bevonásával zajlott. A példányt végül egy daru segítségével tudták kiemelni a Bunawani-mocsárbó. Nevét egy helyi, korábban elhunyt vadász, Ernesto „Lolong” Conate tiszteletére kapta.

Elfogása után az állatot elszállították, majd speciális karámba helyezték, ahol ötnaponta 17 kilogramm sertéshúst kapott. A krokodil hamar sztár lett, sokan utaztak a környékre meglátogatni.

Méretét végül a Guinness is igazolta, ezzel elvette a rekordot Cassiustól. Őt az 1980-as években fogták be, és egyes becslések szerint nagyjából 120 éves lehetett, amikor 2024-ben elpusztult.

Lolong nem élt sokáig fogságban, 2013-ban hullott el. A PETA Asia állatjogi szervezet szerint boncolása arra utalt, hogy egy sekély vizű élőhelyen, betonketrecben tartották, ami hozzájárulhatott pusztulásához.

Lolong halálát késői stádiumú tüdőgyulladás, szívelégtelenség, többszervi elégtelenség és nem adaptív stresszreakció okozta. Esete is megmutatja, hogy bár a krokodilok igen szívós állatok, természetes élőhelyükről kiemelve sebezhetőek.