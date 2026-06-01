Gulyás Gergely: Diktatúrában szokás erőszakkal eltávolítani egy köztársasági elnököt

2026. 06. 01. 11:23
A Fidesz frakcióvezetője szerint méltatlan bánásmódban részesíti a kormány Sulyok Tamást, és mai döntésükkel hosszú távú károkat okoznak a magyar állam számára.

Alkotmányos demokráciában nem képzelhető el az, hogy megbízatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítanak a hivatalából – fogalmazott Gulyás Gergely rövid Facebook-videójában, melyben a ma reggeli, Sándor-palota előtti, Magyar Péter által tett bejelentésre reagált. Szerinte ilyet diktatúrában szokás tenni.

1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e, vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, ismételten visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni

– mondta a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint nyugodtan kimondható: ez esetben a kormány a kapott felhatalmazást rosszra használja, és „egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, lefejezi az állami struktúrában a közjogi intézmények vezetőit, és a kormányzati cikluson túlnyúló károkat okoz”.

Hangsúlyozta: méltatlannak tartják azt, ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.

