jegybankmagyar nemzeti bankmagyar pétervarga mihály
Belföld

Magyar Péter Varga Mihály jegybankelnökkel egyeztetett

Magyar Péter / Facebook
admin Rugli Tamás
2026. 06. 01. 12:04
Magyar Péter / Facebook
Az uniós források hazahozatalának lépései mellett az MNB-ügyben indult eljárások jelenlegi állása is szóba került a miniszterelnök szerint.

Ahogy azt már reggeli sajtótájékoztatóján jelezte, Magyar Péter útja a Sándor-palotából Varga Mihály jegybankelnökhöz vezetett, akivel a miniszterelnök állítása szerint „konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó” megbeszélést folytatott.

Tájékoztattam Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is. Rögzítettem, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra. Hangsúlyoztam, hogy a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke

– írta a találkozóról Magyar.

Elmondása szerint a miniszterelnök világossá tette Varga Mihály számára, hogy a kormány célja az, hogy felelős gazdaságpolitikát folytasson, ami erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát. „Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét” – hangsúlyozta.

Magyar Péter szerint az egyeztetés során Varga tájékoztatta őt arról is, hogy mit lehet tudni az MNB-ügyben indult büntetőeljárás, illetve a polgári peres eljárások állásáról, erre vonatkozó konkrétumokat azonban nem osztott meg a nyilvánossággal.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Prőhle Gergely: A sokkoló mélypont Orbán azon mondata, hogy a putyinozás komolytalan és primitív, Brüsszel a közvetlen fenyegetés. Földbe gyökerezett a lábam
Kiütéssel kezdte meg a vb-hajrát a német válogatott
Sulyok Tamás válaszolt Magyar Péternek: nem mond le
Magyar Péter lemondásra szólította fel a közmédia két vezérigazgatóját
Magyar Péter a Sándor-palotánál
Magyar Péter a Sándor-palotánál: Módosítani fogjuk az Alaptörvényt Sulyok Tamás miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik