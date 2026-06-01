Többször is nyakon szúrta az anyját és a nagymamáját egy fiatal, mert már nem akart a szüleivel élni

Késsel támadt a családjára egy fiatal Gönyün, mert már nem akart a szüleivel élni. A Győr- Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség többszörösen minősített emberölés kísérlete miatt állítja bíróság elé az elkövetőt.

A Győr- Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a fiatalkorú terhelt már nem akart a szüleivel élni, ezért tavaly nyáron elhatározta, hogy megöli őket. A fiatalkorú a tervének megfelelően az egyik tavaly augusztusi éjszaka bement az édesanyja hálószobájába, majd az ágyban fekvő asszonyt többször is nyakon szúrta egy késsel.

Időközben megjelent az elkövető nagyanyja, akit a fiatalkorú a nála lévő késsel szintén a nyakán sebesített meg. Az elkövető a támadás után értesítette a hatóságokat. A áldozatok életét a kórházban mentették meg.

A főügyészség javítóintézeti nevelést kért az előre kitervelten, aljas indokból vagy célból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolt fiatalra.