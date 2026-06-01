Összedőlt egy többemeletes épület Székesfehérváron

Összedőlt hétfőn délelőtt egy többemeletes épület Székesfehérváron. Értesüléseink szerint nem lakóépület volt az, ami összedőlt. Kontroll azt írta, hogy egy ember a romok alá szorult.

Ribi Márk, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője megerősítette, hogy összedőlt egy épület, de későbbre ígért bővebb tájékoztatást.

A Fejér Vármegyei Rendőr-kapitányság sajtóosztálya szintén megerősítette, hogy összedőlt egy épület, de ők is későbbre ígértek tájékoztatást.

Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot az ügyben, hogy megtudjuk hány sérült van, és milyenek a sérüléseik, amint válaszolnak és többet megtudunk a házomlással kapcsolatban frissítjük vele a cikket.