Aranyat találtak egy koreai nő lábában

Furcsa esettanulmányt közölt a Live Science. Egy 65 éves dél-koreai nő éveken át tartós fájdalmat érzett a térdében, ezért orvoshoz fordult. A szakemberek porckopást diagnosztizáltak nála, amit kezdetben fájdalomcsillapítókkal, majd szteroid injekciókkal próbáltak kezelni. Ezek azonban nem vezettek eredményre, sőt: a gyógyszerektől erős gyomorfájdalom jelentkezett, ezért teljesen felhagyott a használatukkal.

A nő úgy döntött, alternatív kezelési módot keres az ízületi fájdalma enyhítésére, ezért elkezdett akupunktúrás kezelésre járni. A fájdalom azonban csak tovább erősödött, amire úgy reagált, hogy még inkább megnövelte a kezelések gyakoriságát. A fájdalom azonban nem enyhült, ezért idővel kórházba került. A bal térdének röntgenfelvételei azt mutatták, hogy a sípcsont az ízület belső részén megvastagodott. A sípcsont és a combcsont belső részén, a térdízület mellett csontos kinövéseket is találtak.

Az orvosokat azonban az lepte meg igazán, hogy több száz apró pöttyöt is láttak a röntgenfelvételen a térdízület körül, amelyekről, mint később kiderült, apró aranyszálak voltak.

Az orvosok megtudták, hogy ezeket az aranyszálakat az akupunktúrás kezelések részeként helyezték be. A rövid, steril aranyszálakat szándékosan hagyták a szövetben, mondván, folyamatos stimulációt biztosítanak. Ezeket azonban később sem távolították el, ami egyáltalán nem volt kockázatmentes, hiszen korábban több olyan eset is volt, amikor ezekből ciszták alakultak ki.

Érdekesség, hogy az aranyszálas akupunktúrát egy krónikus autoimmun betegség, a reumatoid arthritis kezelésére is szokták alternatív módszerként használni Ázsiában. Az orvosok ugyanakkor megjegyezték, hogy ezek az aranyszálak megnehezíthetik a röntgenfelvételek leolvasását, míg mások arra figyelmeztettek, hogy ezek megakadályozzák az MRI-vizsgálatok elvégzését, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a fém elmozdul és károsítja az artériát.