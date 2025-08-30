időjárászivatarfelhőszakadásfigyelmeztetés
Száguldoznak a viharok, riasztást adtak ki az ország középső részére

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 08. 30. 14:41
Mohos Márton / 24.hu

A HungaroMet veszélyjelző oldala szerint elsőfokú riasztás van érvényben hazánk középső harmadán zivatarok kialakulása miatt, északon emellett felhőszakadás miatt is érvényes a sárga riasztás. Ilyenkor elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. A szöveges figyelmeztető előrejelzés szerint szombaton

több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban a déli, kora délutáni óráktól, az ország középső sávjában és a Dél-Dunántúlon.

A cellákat eleinte kísérhetik viharos lökések (60-80, kis eséllyel > 80 km/h), és esetleg jégeső (ált. <2 cm) is, majd késő estétől egyre inkább a jelentős csapadék (> 10-20 mm) és a felhőszakadás (ált. 30-50 mm, lokálisan >50-70 mm) lesz a jellemző kísérőjelenség. Késő estére csökken a zivatarok számossága, de várhatóan nem szűnnek meg teljesen.

Szombaton a várható zivatarok miatt az ország teljes területén, míg felhőszakadások okán a középső és nyugati tájakon van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól estig, késő estig elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat – írja a HungaroMet.

A jelenlegi viharokat az Erin hurrikán maradéka okozza, itt írtunk róla, hogy miért, itt pedig arról volt szó, hogy az idei nyárnak még nincs vége.

