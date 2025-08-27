Óriási vihar okozza a kánikulát Magyarországon

Az utóbbi napok időjárására sok jelzőt használhatunk, de unalmasnak semmiképp nem nevezhetjük. Augusztus 17-én Grönland felett anticiklon alakult ki, és okozott rég látott lehűlést: a mélyponton, 25-én hajnalban 0,2 Celsius-fokon múlt az augusztusi hidegrekord. A képződményt egyértelműen az Észak-Atlanti Bukóáramlat lassulás hívta életre a klímaváltozás következményeként, a jelenséget itt mutattuk be részletesen.

Az anticiklon már 22-én megszűnt, hatása azonban késleltetve jelentkezett hazánkban, miként a folytatást is néhány napos csúszással érzékeljük a bőrünkön. Történt ugyanis, hogy az éppen aktuális hurrikánt, az Erint beszippantotta egy erős ciklon az Atlanti-óceán északi régiójába.

Hivatalosan immár viharciklonként óriási, 180-200 kilométer/órás széllel tombolt a víz felett, jelenleg a Brit-szigetek közelében örvénylik, miközben az óramutató járásával ellentétes forgásával forró, afrikai levegőt sodor térségünkbe

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa. A hurrikánok „foglyul ejtésével” létrejövő brutális viharciklonok létrejöttéről, mint a klímaváltozás egyik Európát fenyegető következményéről itt írtunk részletesen, most nézzük az előttünk álló napok részleteit.

Szerdán 28-33, csütörtökön 30-36 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, a csúcspontot a péntek hozza el 31-38 fokkal, ez utóbbival már a melegrekordok kerülnek veszélybe alig öt nappal a valaha regisztrált harmadik legalacsonyabb hőmérséklet után.Csapadék legkorábban péntek délutántól várható, de még csak elszórtan, a nyugati határ közelében. Szombatra virradó éjszaka aztán

elér minket az említett viharciklon hidegfrontja, és végre jelentős mennyiségű esővel áztatja meg az országot.

Nem tart sokáig, vasárnaptól ismét száraz időben lesz részünk, és a hőmérséklet bár nagyot zuhan, mégis marad a nyár: a jövő hét eleje 30 fok körüli értékeket tartogat. A folytatás egyelőre bizonytalan, amit látunk, hogy Nyugat-Európa felett stabil a ciklonális mező, ami kedvez az újabb viharciklonok kialakulásának.