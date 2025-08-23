Két fürdőzőt is majdnem vízbe fojtott egy delfin Anglia partjainál

Egy angol testvérpár állítása szerint két nőt kellett kimenteniük a tengerből Dorset partjainál, miután egy delfin többször is víz alá nyomta őket – írja a The Independent. Rhys és Gareth Paterson augusztus 21-én a Lyme-öbölben kajakoztak, amikor meglátták, ahogy a parttól mintegy 200 méterre a példány egy úszó hátára veti magát.

A páros először azt hitte, hogy a helyiek által Reggie-nek nevezett palackorrú delfin csak játszadozik, ám amikor meghallották a sikoltozást, közelebb merészkedtek, és látták, hogy az állat a víz alá nyomja áldozata fejét. Rhys szerint a nő levegő után kapkodott és láthatóan megrémült.

A testvéreknek sikerült kimenekíteniük a partra, majd visszatértek a vízbe, ahol ugyanaz a delfin egy másik nőt is megtámadott. Ő egy bójába kapaszkodott és pánikba esett, szerencsére szintén megúszta az esetet.

Rhys arra kérte a helyi úszókat, hogy ha meglátják az állatot, hagyják el a vizet. „Azt hiszem, most mindenkinek kicsit jobban tisztelnie kell a terét” – mondta.

Az országos Tengergazdálkodási Szervezet egyre aggasztóbbnak látja a magányos delfin viselkedését.

A csoport felhívta a figyelmet, hogy a delfinek, disznódelfinek és bálnák védettek, és legalább 100 méteres távolságot kell tartani tőlük.

Reggie az év eleje óta rendszeresen látogatja a Lyme-öblöt, az állat sok turista érdeklődését felkelti. A delfinek az ismételt kontaktusok miatt elveszthetik természetes óvatosságukat és akár agresszívvá is válhatnak.

A Charity Marine Connection jótékonysági szervezet szerint az állat inkább játékos, semmint ellenséges, igaz, így is veszélyes lehet. Liz Sandeman, a szervezet szóvivője korábban látott már hasonlóan viselkedő egyedeket. „Még nem felnőtt, így a következő hónapokban megnő és erősebb lesz” – emelte ki.