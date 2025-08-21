pseudomonas aeruginosaszékesfehérvármikrobiológiabaktérium
Ezért lehet aggasztó a Pseudomonas aeruginosa baktérium kórházi felbukkanása

Leonie Asendorpf / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Pseudomonas aeruginosa-minta vizsgálata.
admin Lugosi Péter
2025. 08. 21. 15:48
Előbb a székesfehérvári kórház, majd egy iskola vezetékrendszerében mutatták ki a Pseudomonas aeruginosa nevű baktériumot. Mennyire gyakori a kórokozó, mekkora fenyegetést jelent az emberre nézve, és miért különösen problémás, ha egészségügyi intézményekben jelenik meg?

Potenciálisan veszélyes kórokozó, a Pseudomonas aeruginosa jelenlétét mutatták ki július végén a székesfehérvári Fejér Vármegyei Szent György Kórház szülészeti osztályán, néhány héttel később pedig egy másik városi intézmény, az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában. A Fejérvíz szerint a két eset nem kapcsolódik egymáshoz, azaz nem a város vízbázisát, vízkészleteit vagy az ivóvízvezeték-hálózatának egészét érintő problémáról van szó.

A vízművek tájékoztatása alapján a hiba az épületek belső rendszerében lépett fel, a kórház körüli betáplálási pontnál és a város más területein vett mintákban nem azonosították a baktériumot.

  • Az iskola esetében a nyári szünet miatti leállás, a pangó víz;
  • míg az egészségügyi intézménynél műszaki hiba, karbantartási hiányosság állhat a háttérben.

Az illetékesek mindkét helyszínen megkezdték a baktérium felszámolását, a kórházban viszont a jelek szerint igen ellenálló a szennyezés, hiszen hetek óta küzdenek a semlegesítésével. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) kommunikációs osztálya a 24.hu megkeresésére azt írta: a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház B épületében csak akkor engedélyezhetik a teljes körű vízhasználatot, ha az eltervezett fertőtlenítési eljárás minden pontja megvalósul, és amennyiben a vízvizsgálati eredmények alapján azt a hatóságok egyértelműen javasolják.

A baktérium csiraszáma és a pozitív mintával bíró mintavételi helyek száma az elmúlt hetekben ugyan csökkent a fertőtlenítési eljárásoknak köszönhetően, a víz ugyanakkor továbbra is alkalmatlan a fogyasztásra.

